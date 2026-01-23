Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, NSND Trần Nhượng nhập viện 198. Hiện ông được con trai là đạo diễn Trần Bình Trọng chăm sóc.

Đạo diễn Trần Bình Trọng đăng ảnh cùng bố - NSND Trần Nhượng trong viện kèm chia sẻ: "Tết nhất đến nơi rồi đồng nghiệp đòi đi an dưỡng". Chia sẻ này của nam đạo diễn khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của NSND Trần Nhượng. Ngay dưới bài đăng của nam đạo diễn cũng có rất nhiều khán giả gửi lời thăm hỏi sức khỏe của nam nghệ sĩ, đồng thời chúc ông sớm bình phục.

"Chúc NSND mau khỏe", "Ông bị ốm hả anh?", "Gắng chăm thầy tốt nhé anh", "Cháu chúc bác kính trắng của Người phán xử mau bình phục", "Cụ có tuổi rồi nên không tránh được. Chúc cụ mau khỏe"... là những bình luận của khán giả dưới bài đăng của đạo diễn Trần Bình Trọng.

619693961-2565918090468424-4739084591168751955-n.jpg
Đạo diễn Trần Bình Trọng vào viện chăm sóc NSND Trần Nhượng.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, NSND Trần Nhượng nhập viện 198 (số 9, đường Trần Bình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Hiện NSND Trần Nhượng được đạo diễn Trần Bình Trọng chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ dần ổn định hơn sau khi nhập viện.

Trước đó, ông từng thẳng thắn thừa nhận sức khỏe của mình không như trước. Mỗi ngày, ông phải uống 2 nắm thuốc. Theo nam nghệ sĩ, ông mắc nhiều bệnh như: tiểu đường, dạ dày trào ngược, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu, gan nhiễm mỡ...

Ở tuổi ngoài 70, khán giả vẫn thấy NSND Trần Nhượng năng nổ, tham gia nhiều dự án phim truyện. Gần đây, ông chia sẻ về việc tham gia phim Tận hiến về đề tài tình báo của Điện ảnh Công an nhân dân, được quay ở Lào. Ông cho biết bản thân sắm vai nhỏ nhưng vẫn nhận lời vì đam mê.

nsnd-tran-nhuong-tinh-duyen-lan-dan-3-doi-vo-van-co-don-o-tuoi-72-315.jpg
NSND Trần Nhượng nhập viện cấp cứu.

NSND Trần Nhượng cho biết thêm ông luôn thích tự lập, không muốn phụ thuộc hay làm phiền ai. Dù mang nhiều bệnh nhưng nam nghệ sĩ khẳng định bản thân đủ sức lái xe đi diễn tỉnh, từ Yên Bái đến Hải Phòng, Quảng Ninh.

NSND Trần Nhượng tên đầy đủ là Trần Văn Nhượng, sinh năm 1952 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Học xong cấp 3, ông đăng ký thi vào khoa Toán trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đỗ. Lúc ấy Đoàn ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông đã ứng tuyển. Sau đó, ông chuyển công tác từ Hải Dương lên Hà Nội và hoạt động trong Đoàn kịch Công an nhân dân.

Nam diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí

Gia Linh
