Từ sân tập 3D đến đỉnh cao quốc tế: Hành trình lịch sử của nữ golfer số 1 Việt Nam Lê Chúc An

TPO - Với 60 chiếc cúp trong bộ sưu tập và vị trí số 1 golf nữ Việt Nam, Lê Chúc An tiếp tục viết nên trang sử mới với chức vô địch AJGA International Pathway Series 2026. Thành công này là minh chứng cho kỷ luật, sự chăm chỉ và niềm tin vững chắc vào con đường của nữ golfer 18 tuổi.

Lê Chúc An: Biểu tượng mới của golf nữ Việt Nam.

Lê Chúc An vừa lập kỳ tích khi trở thành golfer Việt Nam đầu tiên đăng quang bảng nữ giải Tràng An - AJGA International Pathway Series 2026, giải đấu quốc tế do Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA) tổ chức lần đầu tại Việt Nam.

Vòng chung kết tại tại Trang An Golf & Resort là màn trình diễn đỉnh cao về kiểm soát trận đấu và bản lĩnh thi đấu của Lê Chúc An. Golfer 18 tuổi không bị cuốn vào áp lực cạnh tranh, mà chơi với nhịp điệu ổn định, tính toán từng cú đánh và duy trì sự chính xác tuyệt đối. Kết quả, cô khép lại vòng đấu chung kết bogey-free, với thành tích 65 gậy (-7), ghi tới 7 birdie. Sau ba ngày tranh tài căng thẳng lần lượt ghi 67 - 72 - 65 gậy, Chúc An chính thức đăng quang với tổng điểm (-12).

Điểm đặc biệt không nằm ở việc ghi nhiều điểm birdie mà là cách Chúc An duy trì vòng đấu gần như hoàn hảo, hạn chế sai lầm và biết chờ thời điểm để bùng nổ. Trong khi đối thủ trực tiếp Yoon Gyu Ri (Hàn Quốc), người dẫn đầu trước vòng cuối, thi đấu chệch nhịp, Chúc An tận dụng tối đa cơ hội, vừa gia tăng điểm số, vừa tạo áp lực tâm lý lên đối thủ. Đây cũng là cách mà những nhà vô địch lớn luôn thể hiện: chơi tốt nhất trong hoàn cảnh áp lực cao nhất.

Khoảnh khắc đẹp của Lê Chúc An và bố (ông Lê Quý Hồng Bảo) khi đăng quang Tràng An - AJGA International Pathway Series 2026.

Tràng An - AJGA International Pathway Series 2026 không chỉ là một giải đấu thông thường. Thi đấu theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của AJGA: không caddie, không trợ giúp chiến thuật, mỗi golfer phải tự quản lý sức lực, tự ra quyết định và tự kiểm soát cảm xúc trong suốt 4- 5 tiếng thi đấu liên tục.

Trong môi trường khắc nghiệt này, chiến thắng của Lê Chúc An là minh chứng rõ ràng rằng cô không chỉ là một tay golf xuất sắc, mà còn là một nhà quản trị game xuất sắc trên đấu trường quốc tế.

Sự đồng hành bền bỉ của bố mẹ - ông Lê Quý Hồng Bảo và bà Trần Thị Len - là yếu tố quan trọng định hình nên nhà vô địch tương lai Lê Chúc An. Từ những buổi tập sáng sớm đến các ngày thi đấu kéo dài, từ các giải trong nước đến sân chơi quốc tế, sự hiện diện của bố mẹ luôn là động lực, là niềm khích lệ lớn lao, giúp Chúc An kiên định và vững tin vào con đường sự nghiệp của mình.

Nhà vô địch Lê Chúc An chụp ảnh cùng BTC giải Tràng An – AJGA International Pathway Series 2026.

Con đường dẫn đến đỉnh cao quốc tế

Sinh năm 2008, Lê Chúc An sớm bén duyên với golf khi theo chân bố ra sân tập lúc mới 9 tuổi. Ngay từ những năm đầu, Chúc An đã cho thấy sự khác biệt không nằm ở sức mạnh hay kỹ thuật vượt trội, mà ở thái độ tập luyện nghiêm túc và khả năng tập trung hiếm thấy.

Hành trình trưởng thành của Chúc An diễn ra khắc nghiệt với cường độ luyện tập từ 6 đến 10 tiếng mỗi ngày, rồi về nhà tiếp tục học văn hóa từ 19h00 đến 22h00 để bắt kịp chương trình học phổ thông với bạn bè cùng trang lứa.

Kể cả khi dịch Covid-19 bùng phát, sân golf đóng cửa và các giải đấu tạm ngưng, Chúc An, khi đó mới 12 - 13 tuổi, không hề dừng lại. Trong những ngày giãn cách, Chúc An theo mẹ đến phòng tập 3D, ngày này qua ngày khác miệt mài rèn luyện trong không gian mô phỏng: nhịp swing, góc mặt gậy, quỹ đạo bóng, kiểm soát lực và tâm lý thi đấu. Không cỏ xanh, không khán giả, không áp lực thành tích, Chúc An vẫn giữ được tinh thần kỷ luật và sự tập trung tuyệt đối.

Lê Chúc An ăn mừng chức vô địch Tràng An - AJGA International Pathway Series 2026

Ở tuổi 14 -15, Chúc An bắt đầu khẳng định mình với những danh hiệu đầu tiên, từ các giải phong trào như Tiền Phong Golf Championship đến các giải trẻ và các giải đấu lớn trong nước. Tên tuổi của Chúc An nhanh chóng được đặt cạnh những đàn chị nổi tiếng như Nguyễn Thảo My hay Đoàn Xuân Khuê Minh trong các cuộc cạnh tranh vô địch.

Tuổi 16 -17 của Chúc An là giai đoạn bùng nổ: vô địch các giải trẻ lớn tại Thái Lan, ba lần liên tiếp vô địch Golf Quốc gia do báo Tiền Phong tổ chức, đăng quang giải chuyên nghiệp Trang An Open trong hệ thống Thai LPGA, góp mặt trong nhóm đầu tại các giải đấu chuyên nghiệp khu vực. Đặc biệt, tại SEA Games 33, Chúc An giành Huy chương đồng cá nhân nữ, tấm huy chương đầu tiên của golf nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Bước sang tuổi 18, Lê Chúc An tiếp tục viết tiếp chương sử mới cho golf Việt Nam với chức vô địch Tràng An - AJGA International Pathway Series 2026 thuộc Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA). Giữ vị trí số 1 golf nữ Việt Nam (hạng 178 thế giới), sở hữu 60 chiếc Cúp và nhiều danh hiệu khác trong bộ sưu tập, Chúc An đã khẳng định mình là nữ golfer xuất sắc nhất lịch sử golf Việt Nam, đặt ra chuẩn mực về kỹ thuật, bản lĩnh và sự ổn định mà các thế hệ golf nữ sau này sẽ hướng tới.