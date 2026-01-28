Nhận định bóng đá PSG vs Newcastle, 03h00 ngày 29/1:

TPO - Nhận định bóng đá trận PSG vs Newcastle diễn ra vào lúc 03h00 ngày 29/1 ở lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

PSG sẽ không lỡ cơ hội đánh bại Newcastle để giành trọn 3 điểm?

Nhận định trước trận đấu PSG vs Newcastle

Cả Paris Saint Germain và Newcastle đều có cơ hội vượt qua vòng phân loại Champions League. Đây là động lực để cả 2 dồn sức cho cuộc đối đầu với đối thủ.

Tuy nhiên xét trên các khía cạnh từ lợi thế sân nhà đến chuyên môn, PSG đang nhiều triển vọng để hoàn thành mục tiêu. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang sở hữu phong độ ấn tượng trên sân nhà với chuỗi 5 trận thắng trong 6 trận gần đây. Thất bại duy nhất của PSG là trận thua 0-1 trước Paris FC ở Cúp Quốc gia Pháp.

Ngược lại, Newcastle không có phong độ ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hoà 2 và thua 2. Kết quả các cuộc đối đầu với những CLB Pháp của Newcastle cũng không tốt khi họ thua nhiều hơn thắng.

Hàng tấn công là nỗi lo với Chích choè với hiệu suất khá thấp, đặc biệt khi thi đấu trên sân khách. Trong 5 trận gần đây, có đến 3 trận hàng công Newcastle không ghi được bàn thắng. Cơ hội để Newcastle tạo bất ngờ trên sân đối phương vì vậy là khá nhỏ.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, phong độ của PSG và Newcastle đang tương phản với nhau. Đối với PSG, cuộc đối đầu với Newcastle sẽ là trận đấu họ buộc phải thắng để đảm bảo yên tâm với tấm vé đi tiếp.

Điểm tựa cho Newcastle là trong 2 lần gặp nhau gần đây với PSG, họ hoà 1 và thắng 1 gồm chiến thắng đậm 4-1 hồi năm 2023. Tuy nhiên để tái lập chiến tích này là không hề dễ dàng trong lần chạm trán này.

Về lực lượng, PSG đón sự trở lại của Achraf Hakimi nhưng vắng Fabian Ruiz, Matvey Safonov, Joao Neves, Lee Kang-in, Quentin Ndjantou vì chấn thương. Newcastle cũng thiếu nhiều tên tuổi vì chấn thương, gồm Bruno Guimaraes, Joelinton, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Valentino Livramento, Jacob Murphy.

Đội hình dự kiến PSG vs Newcastle

PSG : Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Mayulu, Vitinha, Mbaye; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Newcastle : Pope; Trippier, Burn, Botman, Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Wissa, Gordon.

Dự đoán tỷ số: PSG 2-1 Newcastle