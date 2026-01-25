Nhận định Newcastle vs Aston Villa, 21h00 ngày 25/1: Cân sức cân tài

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Aston Villa, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Newcastle muốn tạo đà thắng lợi, trong khi Aston Villa bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng, xứng đáng nằm trong Top 2. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất cân sức cân tài.

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Aston Villa

Những vòng đấu vừa qua của Newcastle đã diễn ra khá trắc trở. Thất bại trước Man City ở Cúp Liên đoàn và trận hòa nhạt nhẽo sau đó với Wolves khiến sự tự tin dường như lung lay. Nhưng rồi PSV xuất hiện và CLB Hà Lan đã trở thành “con mồi” để Chích chòe tìm lại cảm giác hưng phấn.

Trong trận đấu ở Champions League giữa tuần qua, đội bóng của Eddie Howe nhập cuộc rất mạnh mẽ, ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng nửa giờ đầu, sau đó ghi thêm bàn thứ 3 và thể hiện khả năng phòng ngự tốt hơn hẳn so với thường lệ để kết thúc 90 phút với tỷ số 3-0.

Trận thắng này diễn ra ở St’ James Park và nó càng cho thấy rằng sân nhà đang là điểm tựa vững chãi của Newcastle. Nên nhớ, họ đã thắng 12/13 trận sân nhà gần nhất trước Aston Villa. Đây là điều mà các cổ động viên Newcastle sẽ rất vui khi nhắc lại.

Tuy nhiên, chấn thương vẫn là một mối lo ngại của Newcastle. Lascelles, Krafth, Livramento, Burn, Murphy và Schar đều đang phải ngồi ngoài, khiến hàng phòng ngự của CLB này trở nên chắp vá. Có lẽ tối nay, Newcastle sẽ phải lấy công bù thủ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Aston Villa

Bên kia chiến tuyến, Aston Villa cứ liên tục thắng, gần như thắng mọi trận một cách dễ dàng. Màn vùi dập Fenerbahce 2-0 giữa tuần đã giúp họ giành vé trực tiếp vào vòng knock-out đấu trường châu Âu và kéo dài chuỗi trận thắng lên 14 trong 17 trận trên mọi đấu trường. Đó là phong độ cực kỳ ấn tượng. Thậm chí tính ở Ngoại hạng Anh, họ mới là đội bóng thăng hoa nhất trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, Unai Emery chắc chắn đã nhận thấy điều gì đó. 2 trong 3 trận Villa không thắng gần đây của Aston Villa đều diễn ra trên sân khách. Đó không hẳn là một điểm yếu, nhưng nó là một lời nhắc nhở về chuyến đi vào tối nay.

Mà thêm một chi tiết nữa là việc Aston Villa quá phụ thuộc vào Ollie Watkins. Anh tiếp tục gánh vác trọng trách tấn công, ghi 7 bàn thắng trong 6 trận gần nhất. Ngoài anh ra, những Leon Bailey và Jadon Sancho vẫn khá thất thường. Leon Bailey vừa chấn thương và chưa chắc chắn ra sân còn Sancho chơi mờ nhạt từ đầu mùa, mới chỉ có bàn đầu tiên trong trận thắng Fenerbahce vừa qua.

Newcastle đã thắng 3 trong 5 trận sân nhà gần nhất và đánh bại Aston Villa ở 12 trên 13 lần gặp nhau gần đây trên sân St’ James Park. Villa đang có phong độ rất tốt, nhưng họ thường sa sút khi phải làm khách. Do vậy, sẽ không dễ để CLB này ca khúc khải hoàn ở “tổ” của Chích chòe.