Thể thao

Google News

Truyền thông Trung Quốc: Bóng đá của chúng ta đang hồi sinh, nhưng còn xa mới vươn tới nhóm tinh hoa châu lục

Đặng Lai

TPO - Sau trận chung kết U23 châu Á, truyền thông Trung Quốc đã đưa ra quan điểm về kết quả thua 0-4 của đội tuyển U23 nước nhà.

d9c1-e1421a2d11c917169d4ffb56393dc75b.jpg

Tỷ số 0-4 là đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết của VCK U23 châu Á. Từ trước tới nay, chưa có trận chung kết nào có khoảng cách 3 bàn chứ chưa nói đến 4 bàn như màn so tài vừa qua. Nó cho thấy rằng bóng đá Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách xa vời vợi với nhóm tinh hoa của châu lục.

Truyền thông Trung Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận khoảng cách này. Tờ Sina viết: “Nhìn chung, U23 Trung Quốc yếu hơn đáng kể so với đối thủ. Thứ nhất, các cầu thủ Nhật Bản hoạt động tích cực hơn trong các pha di chuyển không bóng, đặc biệt là thời điểm chuyển đổi trạng thái quan trọng. Bàn thua thứ hai của đội tuyển U23 Trung Quốc xảy đến khi họ đang kiểm soát bóng và chuẩn bị phản công nhưng bị cướp bóng và ghi bàn.

Thứ hai, các cầu thủ Nhật Bản đọc trận đấu tốt hơn, xác định chính xác khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương và đột ngột đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Sự thay đổi này khiến các cầu thủ Trung Quốc khó thích nghi.

Mặc dù U23 Trung Quốc kiểm soát bóng tới 48%, nhưng họ tạo ra ít mối đe dọa hơn đáng kể so với đối thủ. Trung Quốc chỉ có 6 cú sút và 2 cú sút trúng đích, ít hơn nhiều so với 18 cú sút và 9 cú sút trúng đích của Nhật Bản.

6.gif

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chênh lệch sức mạnh giữa hai đội. Sự chênh lệch trong trận chung kết này còn rõ rệt hơn nữa. Đội tuyển U23 Nhật Bản hoàn toàn gồm các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005-06, cùng lứa tuổi với Thế vận hội Los Angeles, và không triệu tập nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Ngược lại, U23 Trung Quốc mang theo những cầu thủ xuất sắc nhất, là sự kết hợp giữa các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2003-04 và 2005-06”.

Dù thua nặng nề nhưng theo Sina, thành tích á quân U23 châu Á 2026 vẫn là một sự động viên lớn lao cho bóng đá Trung Quốc, cho thấy nền bóng đá đang đi đúng hướng. Ấn phẩm này kết lại: “Những “khoản nợ” mà bóng đá Trung Quốc đã tích lũy trong 2 thập kỷ qua không thể trả hết trong một sớm một chiều. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ tại Giải vô địch U23 châu Á lần này đã chứng minh sự hồi sinh của bóng đá Trung Quốc.

Nhưng nó không đồng nghĩa chúng ta đã đạt đến trình độ cao nhất ở châu Á. Nó chỉ là điểm tựa giúp chúng ta trở lại vị thế xứng đáng, phấn đấu trở lại đấu trường thế giới trong thời gian sớm nhất. Đội tuyển U23 quốc gia này có thể là điểm khởi đầu”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
