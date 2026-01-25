Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Kiên, Cao Văn Bình trở về sáng nay: người chưa thôi tiếc nuối, người vẫn sống trong giấc mơ

Thanh Hải
TPO - Sáng nay 25/1, nhóm hai của U23 Việt Nam đã đáp xuống sân bay Nội Bài, khép lại hành trình VCK U23 châu Á 2026.

1000043347.jpg
Thủ môn Trung Kiên chia sẻ về những tiếc nuối tại VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Sau khi nhóm 1 gồm gần 30 thành viên đội U23 Việt Nam về nước vào tối 24/1, sáng nay, nhóm 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, chính thức kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại giải U23 châu Á 2026.

Tuy có chút mệt mỏi vì chuyến bay dài, song các cầu thủ đều hạnh phúc khi được về nhà, nhận sự chào đón của gia đình và người hâm mộ.

Nhìn lại hành trình đầy cảm xúc đã qua, thủ môn Trung Kiên nói với sự tiếc nuối: "Với cá nhân tôi, trận thua Trung Quốc là buồn nhất. Tôi nghĩ là mình rất tệ và nên làm tốt hơn. Tôi đang cố gắng quên đi để tiếp tục hướng tới tương lai".

Thủ môn đã thực hiện 16 pha cản phá tại VCK U23 châu Á 2026 chia sẻ thêm: "Chúng tôi trở về với nhiều bài học tốt, đồng thời có thêm nhiều kinh nghiệm để làm hành trang cho những giải đấu sau này".

1000043346.jpg
Cao Văn Bình vẫn "sống trong những giấc mơ". (Ảnh: Trọng Hiếu)

Ở trận tranh hạng ba, HLV Kim Sang-sik đã cho Trung Kiên nghỉ ngơi và trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Cao Văn Bình. Trong lần đầu tiên bắt chính, người gác đền thuộc biên chế SLNA đã tạo nên màn trình diễn xuất sắc với 10 pha cứu thua, sau đó cản phá quả 11m thứ 7 trong loạt luân lưu.

Nói về đêm diễn đó, Cao Văn Bình cho biết: "Những gì diễn ra chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Ngay cả trong mơ tôi cũng đã mơ thấy mình cản phá cú phạt đền và ăn mừng như vậy".

"Cảm xúc của tôi khi trở về và được chào đón thì rất hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng hết sức trong mọi trận đấu và luôn luôn phấn đấu cho tương lai được tốt hơn. Đối với tôi, mỗi giải đấu giúp mình trưởng thành. Việc được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội bắt trận cuối là cơ hội tốt cho tôi. Sau khi về nước, tôi tập trung tập luyện cùng CLB chuẩn bị cho V.League", Văn Bình chia sẻ.

1000043351.jpg
Những thành viên cuối cùng của U23 Việt Nam về nước sáng nay. (Ảnh: Trọng Hiếu)
1000043350.jpg
Tất cả đã trở thành những người hùng khi cùng tạo nên một giải đấu đáng nhớ. (Ảnh: Trọng Hiếu)
1000043349.jpg
Họ trở về với tấm huy chương Đồng và rất nhiều bài học trong hành trang. (Ảnh: Trọng Hiếu)
1000043348.jpg
Sau đây, các chàng trai U23 Việt Nam sẽ lại bắt đầu hành trình mới và đưa sự nghiệp tiến xa hơn. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Thanh Hải
