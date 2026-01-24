Mừng về nhà, những chiến binh quả cảm U23 Việt Nam!

Chuyến bay của các tuyển thủ hạ cánh lúc 19h30, thời gian làm thủ tục nhập cảnh và chờ hành lý kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ.
Bất chấp thời tiết giá rét, hàng trăm cổ động viên có mặt ở sảnh nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài. Họ mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, phụ kiện như loa, mũ để ăn mừng chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Ông Tiến Quang - bố của trung vệ Hiểu Minh rưng rưng nước mắt khi nhắc đến chấn thương của con trai. Ông Quang cho biết ngay khi con gặp chấn thương, đại gia đình ở bên động viên để Hiểu Minh thêm vững vàng. Chia sẻ thêm về hành trình điều trị của Hiểu Minh sắp tới, ông khẳng định gia đình sẽ đồng hành, hỗ trợ để trung vệ được điều trị trong điều kiện tốt nhất.
Khoảng 19h tối 24/1, rất đông người nhà của tuyển thủ, người hâm mộ chờ sẵn ở sân bay Nội Bài để đón các chiến binh sao vàng.
Ngay sau trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trở lại khách sạn và thu xếp hành lý, ra sân bay về nước. Theo kế hoạch, đội chia làm hai nhóm bay, quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi về Việt Nam.
Nhóm đầu tiên bao gồm 26 thành viên, rời Jeddah (Saudi Arabia) vào lúc 8h10 ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam). Nhóm này bao gồm HLV Kim Sang-sik cùng các cầu thủ như Thanh Nhàn, Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Xuân Bắc, Văn Khang, Quốc Việt, Viktor Lê, Đình Bắc... Riêng trung vệ Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước được hỗ trợ nạng và xe lăn trong quá trình tới sân bay hay quá cảnh.
Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hàn Quốc, ban huấn luyện cùng 18 cầu thủ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1 trên chuyến bay mang số hiệu QR 984 theo hành trình Doha - Hà Nội.
Nhóm thứ hai có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Họ sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11. Đến lúc 6h55 ngày 25/1, nhóm này sẽ đáp xuống Nội Bài trên chuyến bay QR 982 theo hành trình Doha - Hà Nội, kết thúc hành trình U23 châu Á 2026.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.