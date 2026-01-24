Mừng về nhà, những chiến binh quả cảm U23 Việt Nam!

TPO - Sau tròn 30 ngày theo đuổi giấc mơ chinh phục VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã trở về với tấm huy chương Đồng lấp lánh trên ngực, phần thưởng cho hành trình dài nỗ lực không ngừng, chiến đấu không ngừng để tạo ra kỳ tích khiến cả đất nước tự hào. Dẫu còn những tiếc nuối, nhưng những gì thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thể hiện, cống hiến thực sự phi thường và đáng ngưỡng mộ, với đúng tinh thần Việt Nam. Mừng về nhà, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi!

Ngay sau trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trở lại khách sạn và thu xếp hành lý, ra sân bay về nước. Theo kế hoạch, đội chia làm hai nhóm bay, quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi về Việt Nam.

Nhóm đầu tiên bao gồm 26 thành viên, rời Jeddah (Saudi Arabia) vào lúc 8h10 ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam). Nhóm này bao gồm HLV Kim Sang-sik cùng các cầu thủ như Thanh Nhàn, Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Xuân Bắc, Văn Khang, Quốc Việt, Viktor Lê, Đình Bắc... Riêng trung vệ Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước được hỗ trợ nạng và xe lăn trong quá trình tới sân bay hay quá cảnh.

Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hàn Quốc, ban huấn luyện cùng 18 cầu thủ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1 trên chuyến bay mang số hiệu QR 984 theo hành trình Doha - Hà Nội.

Nhóm thứ hai có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Họ sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11. Đến lúc 6h55 ngày 25/1, nhóm này sẽ đáp xuống Nội Bài trên chuyến bay QR 982 theo hành trình Doha - Hà Nội, kết thúc hành trình U23 châu Á 2026.