Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an hợp tác với Câu lạc bộ SAF Botafogo

Ngày 24/1, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ SAF Botafogo (Brazil). Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bóng đá trẻ, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và cầu thủ theo các chuẩn mực quốc tế.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, PVF và CLB SAF Botafogo thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là trao đổi về công tác phát triển cán bộ chuyên môn và cầu thủ; tổ chức các chương trình trao đổi đoàn tập huấn, thi đấu; cử chuyên gia kỹ thuật của Botafogo sang làm việc tại PVF; phối hợp cung cấp cầu thủ và chuyên gia cho Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp PVF-CAND; đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên môn liên quan đến công tác tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ.

Việc hợp tác được triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Botafogo - một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Brazil, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá cao tại Nam Mỹ - sẽ cử đoàn chuyên gia sang làm việc tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF nhằm đánh giá hệ thống đào tạo, phương pháp huấn luyện, cơ sở vật chất và mô hình vận hành, đồng thời trao đổi chuyên môn và xây dựng kế hoạch hợp tác cho các giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn tiếp theo, PVF dự kiến cử đoàn cán bộ chuyên môn sang làm việc, tìm hiểu thực tế tại các cơ sở đào tạo của Botafogo tại Brazil, hướng tới triển khai các chương trình tập huấn, hội nhập chuyên môn ngắn hạn cho cầu thủ trẻ và đội ngũ huấn luyện.

Phát biểu tại lễ ký kết có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân; Thiếu tướng Lê Vân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Chủ tịch CLB PVF-CAND, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm PVF khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ, đóng góp nguồn nhân lực cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và các đội tuyển quốc gia. PVF cam kết phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Đại diện Botafogo bày tỏ sự trân trọng đối với định hướng phát triển và mô hình đào tạo của PVF, đồng thời khẳng định hợp tác với PVF là nền tảng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng đề nghị Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ PVF trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác, đặc biệt là hoạt động du đấu, tập huấn và giao lưu chuyên môn tại Brazil. Đồng thời, Trung tướng mong muốn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục đồng hành, ủng hộ để PVF triển khai hiệu quả các dự án phát triển cầu thủ trẻ, đóng góp cho bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia.