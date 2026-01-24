Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản, 22h00 ngày 24/1: Lần đầu hay lần thứ ba?

report Tờ Tân Hoa xã kêu gọi cầu thủ U23 Trung Quốc "Lấy thân mình làm khiên/ Lấy đôi chân làm giáo/ Chiến đấu đến giây cuối cùng..."

"Trong làn gió biển khi dịu dàng, khi dữ dội của Jeddah (Saudi Arabia), người hâm mộ đang mong chờ giấc mơ U23 Trung Quốc lên đỉnh cao châu Á trở thành hiện thực.

22 năm trước, trận chung kết Asian Cup 2004 vẫn là “nỗi day dứt khó nguôi” trong lòng nhiều người hâm mộ. Trên sân Công Nhân Bắc Kinh, đội tuyển Trung Quốc để thua Nhật Bản 1–3, chỉ còn cách chiến thắng một bước chân. Trận đấu khép lại kỷ nguyên của “thế hệ vàng” bóng đá Trung Quốc trong bầu không khí đầy bi thương.

Tại giải đấu năm nay, các chàng trai U23 Trung Quốc đã cùng nhau xây dựng một hàng phòng ngự kiên cường, để rồi tạo nên "thần thoại Trung Quốc"

Đằng sau hành trình lịch sử này là những khoảnh khắc khiến hàng trăm triệu người hâm mộ rơi nước mắt, khi thấy lại ánh hào quang sau quãng thời gian dài chìm trong đáy vực, niềm vui bất ngờ sau khi niềm tin bị bào mòn, và trên hết là hy vọng thắp lên sau vô số lần thất vọng", Tân Hoa xã viết, sau đó là bài thơ với những dòng kêu gọi các cầu thủ "Lấy thân mình làm khiên/ Lấy đôi chân làm giáo/ Chiến đấu đến giây cuối cùng..."