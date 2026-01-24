Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản, 22h00 ngày 24/1: Lần đầu hay lần thứ ba?

"Trận chung kết rất quan trọng với chúng tôi. Đây là một trận đấu lịch sử. Tất nhiên, để đánh bại U23 Nhật Bản rất khó khăn, nhưng việc lọt vào chung kết là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực để biến giấc mơ của mình thành hiện thực", HLV Antonio Puche chia sẻ.
"Trong làn gió biển khi dịu dàng, khi dữ dội của Jeddah (Saudi Arabia), người hâm mộ đang mong chờ giấc mơ U23 Trung Quốc lên đỉnh cao châu Á trở thành hiện thực.
22 năm trước, trận chung kết Asian Cup 2004 vẫn là “nỗi day dứt khó nguôi” trong lòng nhiều người hâm mộ. Trên sân Công Nhân Bắc Kinh, đội tuyển Trung Quốc để thua Nhật Bản 1–3, chỉ còn cách chiến thắng một bước chân. Trận đấu khép lại kỷ nguyên của “thế hệ vàng” bóng đá Trung Quốc trong bầu không khí đầy bi thương.
Tại giải đấu năm nay, các chàng trai U23 Trung Quốc đã cùng nhau xây dựng một hàng phòng ngự kiên cường, để rồi tạo nên "thần thoại Trung Quốc"
Đằng sau hành trình lịch sử này là những khoảnh khắc khiến hàng trăm triệu người hâm mộ rơi nước mắt, khi thấy lại ánh hào quang sau quãng thời gian dài chìm trong đáy vực, niềm vui bất ngờ sau khi niềm tin bị bào mòn, và trên hết là hy vọng thắp lên sau vô số lần thất vọng", Tân Hoa xã viết, sau đó là bài thơ với những dòng kêu gọi các cầu thủ "Lấy thân mình làm khiên/ Lấy đôi chân làm giáo/ Chiến đấu đến giây cuối cùng..."
U23 Trung Quốc đã khiến tất cả ngạc nhiên, sau đó nhìn nhận đội bóng của HLV Antonio Puche bằng con mắt khác. Long chi đội đã đi một chặng đường dài với thứ bóng đá thực dụng, sự kỷ luật và một cấu trúc phòng ngự chặt chẽ. Nhưng ở trận bán kết với U23 Việt Nam, chiến thắng thuyết phục 3-0 chứng minh rằng họ cũng có thể chơi theo cách khác hiện đại hơn, thông qua kiểm soát bóng, pressing và tấn công.
Vì vậy, sự hiện diện của U23 Trung Quốc ở trận chung kết, lần đầu tiên trong lịch sử, là hoàn toàn xứng đáng, khuyến khích người hâm mộ ở đất nước tỷ dân mơ về chức vô địch, mở ra bình minh mới cho bóng đá Trung Quốc sau thời gian dài tăm tối.
Mặc dù vậy, HLV Antonio cũng thừa nhận nhiệm vụ giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản là không dễ dàng. “Khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản là rất lớn, điều này hết sức rõ ràng. Chúng tôi cần đối mặt với thực tế. Các đội tuyển Nhật Bản có sức mạnh tổng thể vượt trội, không chỉ ở châu Á mà còn ở cấp độ World Cup”, HLV người Tây Ban Nha cho biết, “Nhưng điều thú vị của bóng đá là không thể đoán trước, và U23 Trung Quốc quyết tâm làm nên điều đặc biệt”.
Với U23 Nhật Bản, họ sẽ cố gắng để điều đặc biệt đó không xảy ra. Những Samurai xanh đến với VCK U23 châu Á 2026 với dàn cầu thủ U20, bao gồm nhiều sinh viên đại học. Tuy nhiên bằng lối chơi khoa học, kỹ thuật và có tính đồng bộ cao để luôn kiểm soát trận đấu, đội quân của HLV Go Oiwa ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của giải đấu. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể giành chức vô địch thêm lần nữa sau hai lần đăng quang trước đây.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.