Nhận định Crystal Palace vs Chelsea, 21h00 ngày 25/1: Bẻ cánh đại bàng

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Chelsea, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Crystal Palace đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng ở mùa giải này và chưa tìm được lối thoát. Vì thế, đội chủ nhà nhiều khả năng tiếp tục nhận thêm "trái đắng" từ Chelsea.

Chelsea là "khắc tinh" của Crystal Palace.

Nhận định Crystal Palace vs Chelsea

Crystal Palace vẫn đang chìm trong khủng hoảng. Từ giữa tháng 12 tới nay, họ chưa giành được chiến thắng nào trên mọi đấu trường kể từ trận thắng trước Shelbourne. Đội hình của họ cũng liên tục biến động khi trung vệ trụ cột Marc Guehi đã chuyển sang Man City.

Áp lực càng lớn hơn khi Palace đã không giành chiến thắng trên sân nhà kể từ trận thắng 3-1 trước AZ Alkmaar tại Conference League hồi đầu tháng 11. Tại Premier League, lần gần nhất Palace giành trọn ba điểm ở Selhurst Park là thắng lợi 2-0 trước Brentford, và kể từ đó họ đã trải qua bảy trận liên tiếp không thắng trên sân nhà, trong đó bốn trận không ghi được bàn nào.

Phong độ nghèo nàn ấy khiến Palace bước vào vòng 23 với nhiều nỗi lo, đặc biệt khi đối thủ sắp tới là Chelsea, đội bóng mà họ thường xuyên gặp bất lợi trong quá khứ. Lần gần nhất Palace đánh bại The Blues đã diễn ra từ năm 2017, trong chiến thắng 2-1 cũng tại Selhurst Park.

Điểm tích cực hiếm hoi với đội chủ nhà là việc Glasner chưa từng thua Chelsea kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 2/2024. Ba lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa, mang lại đôi chút niềm tin cho Palace trước cuộc tái đấu này.

Ở chiều ngược lại, Chelsea chưa mang lại cảm giác thuyết phục dưới thời HLV Liam Rosenior, dù kết quả gần đây của họ có phần khả quan hơn. The Blues đã thắng ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng trước Pafos tại Champions League hồi giữa tuần. Trước đó, Chelsea cũng vượt qua Brentford tại Premier League. Chiến thắng này chấm dứt chuỗi năm trận không thắng của đội bóng Tây London ở giải quốc nội và mang lại cú hích tinh thần cần thiết.

Chelsea đang hướng tới mục tiêu giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên sau hơn hai tháng, kể từ chuỗi thắng trước Tottenham, Wolves và Burnley hồi tháng 11. Nếu giành trọn ba điểm, họ sẽ cải thiện đáng kể vị thế trong cuộc đua top 4.

Hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, Chelsea có thể chen chân vào nhóm dự Champions League nếu giành chiến thắng và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Liverpool hoặc Man United sảy chân. Ngược lại, một kết quả không tốt có thể khiến The Blues bị Brentford và Everton rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt mặt.

Vì thế, cuộc đối đầu tại Selhurst Park mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội: Crystal Palace cần một cú hích để chấm dứt chuỗi ngày u ám, còn Chelsea muốn tận dụng đà hồi sinh để hướng đến tấm vé tham dự Champions League.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Chelsea

Crystal Palace không thắng 10 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận tại Premier League.

Chelsea đạt thành tích thắng 4, hòa 3, thua 3 trong 10 trận gần nhất.

Chelsea sở hữu chuỗi 17 trận bất bại trước Crystal Palace, trong đó có 14 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Chelsea

Crystal Palace thiếu Cheick Doucoure, Kamada, Cardines và Nketiah.

Chelsea không có sự phục vụ của Essugo, Colwill và Tosin Adarabioyo vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Chelsea

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 1-2 Chelsea

