Nhận định Barcelona vs Real Oviedo, 22h15 ngày 25/1: Đòi lại ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Oviedo, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Hansi Flick buộc phải giành trọn 3 điểm trước Real Oviedo để không đánh mất lợi thế trước đối thủ truyền kiếp Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga.

Barcelona đánh bại Real Oviedo trong trận lượt đi La Liga.

Nhận định Barcelona vs Real Oviedo

Barcelona đang cảm nhận rõ áp lực trong cuộc đua vô địch La Liga khi lợi thế dẫn đầu của họ đã bị thu hẹp đáng kể. Khoảng cách giữa đội bóng xứ Catalan và Real Madrid chỉ còn một điểm, khi đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng trước Levante, còn thầy trò HLV Hansi Flick bất ngờ sảy chân trước Real Sociedad.

Đó là trận thua đầu tiên của Barcelona tại La Liga kể từ cuối tháng 10, chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài của họ ở giải quốc nội. Trong bối cảnh Real Madrid đã vươn lên ngôi đầu sau chiến thắng 2-0 trước Villarreal, Barcelona hiểu rằng họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số.

Barcelona vẫn duy trì sức mạnh đáng nể trên hàng công, nơi các cầu thủ tấn công liên tục tạo ra áp lực lớn lên đối phương. Tuy nhiên, những vấn đề nơi hàng phòng ngự đang trở thành mối lo thực sự. Đội bóng của Flick để lọt lưới tới 22 bàn tại La Liga, con số cao nhất trong top 5 La Liga.

Về phía Real Oviedo, mùa giải 2025-26 đang là hành trình đầy thử thách. Điều đó phần nào dễ hiểu khi đây là mùa giải đầu tiên họ trở lại La Liga kể từ mùa 2000-2001. Sự chênh lệch về kinh nghiệm cũng như chất lượng đội hình là điều khó tránh khỏi.

Sau 20 vòng đấu, Real Oviedo mới chỉ giành được 13 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa họ và vị trí an toàn thứ 17 hiện đã lên tới bảy điểm, khiến cuộc chiến trụ hạng ngày càng trở nên gian nan. Không chỉ gặp khó về mặt điểm số, Real Oviedo còn sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất giải đấu, mới ghi 11 bàn kể từ đầu mùa.

Đội bóng áo xanh cũng đã phải thay huấn luyện viên tới lần thứ ba trong mùa giải, khi Guillermo Almada được bổ nhiệm vào tháng trước. Dù HLV 59 tuổi này vẫn chưa có chiến thắng nào kể từ khi tiếp quản đội bóng, ông cũng phần nào mang lại sự ổn định khi giúp Real Oviedo giành ba trận hòa và chỉ để thua một trong bốn trận đã qua.

Real Oviedo chỉ thua hai trong sáu vòng đấu gần nhất tại La Liga, cho thấy những tín hiệu cải thiện nhất định. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất của họ đã diễn ra từ cuối tháng 9. Cuộc đối đầu với Barcelona là thử thách cực đại cho Real Oviedo, đồng thời cũng là bài kiểm tra bản lĩnh với đội bóng xứ Catalan trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang nóng lên từng vòng đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Oviedo

Barcelona đã thi đấu 6 trận trong năm 2026 và giành được 5 chiến thắng, chỉ phải nhận 1 thất bại.

Real Oviedo không thắng 14 trận liên tiếp, trong đó có 7 thất bại và 7 trận hòa.

Barcelona đánh bại Real Oviedo trong trận lượt đi tại La Liga với tỷ số 3-1. Trước trận đấu này, hai đội đã không đối đầu trong gần 24 năm.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Oviedo

Barcelona thiếu Gavi, Christensen, Pedri và Ferran Torres do chấn thương.

Real Oviedo có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến ​​Barcelona vs Real Oviedo

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Alhassane; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 Real Oviedo