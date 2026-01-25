Nhận định Arsenal vs MU, 23h30 ngày 25/1: Trở lại mặt đất

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs MU, vòng 23 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 25/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và MU. Quỷ đỏ có khởi đầu như mơ cùng HLV tạm quyền Carrick, nhưng họ nhiều khả năng sẽ phải trở lại mặt đất khi làm khách của Arsenal.

Nhận định Arsenal vs MU

Michael Carrick khó có thể mong đợi một khởi đầu tốt hơn cho nhiệm kỳ tạm quyền thứ hai của mình tại MU, nhưng một nhiệm vụ khó khăn khác đang chờ đợi ông trên sân khách gặp đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Arsenal vào Chủ nhật.

Quỷ đỏ đã xứng đáng giành chiến thắng 2-0 trong trận derby thành Manchester cuối tuần trước tại Old Trafford, nơi Man City bị xé toạc bởi những pha phản công xuất sắc. “Phong cách United”, nếu có thể gọi như vậy, đã được thể hiện rất rõ nét.

MU chỉ kiểm soát bóng 31,8%, nhưng họ đã tung ra 11 cú sút và có 7 cú sút trúng đích; trong khi đó, Man City chỉ có tổng cộng 7 cú sút. Số bàn thắng kỳ vọng từ các cú sút của United là 2,27, so với 0,45 của Man City.

Đội của Carrick có ba bàn thắng bị từ chối và hai lần bóng chạm cột dọc và xà ngang, nhưng các pha lập công của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu đã mang về cho họ chiến thắng xứng đáng với màn trình diễn của mình.

Sau khi tiếp đón đội xếp thứ hai tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà, đội bóng của Carrick, MU, sẽ hành quân đến sân Emirates để đối đầu với đội đầu bảng của Mikel Arteta.

Carrick vẫn bất bại trên cương vị huấn luyện viên của United (4 trận, 3 thắng, 1 hòa), bao gồm cả ba trận tạm quyền năm 2021, nhưng quan trọng hơn, màn trình diễn của họ trước Man City chắc chắn gây ấn tượng mạnh với HLV Arteta của Arsenal.

Carrick đã khiến Pep phải bất ngờ. Ảnh: AP

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ không đánh giá thấp thử thách trước mắt, ngay cả khi Arsenal đang dẫn trước United 15 điểm trước vòng 23. Xét cho cùng, đó là trận Arsenal vs MU, một trong những trận derby kinh điển của bóng đá Anh.

Thực tế, chiến thắng đầu tiên và duy nhất của Carrick tại Ngoại hạng Anh trong nhiệm kỳ trước đây trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của United là trước Arsenal của Arteta, với tỷ số 3-2 tại Old Trafford vào tháng 12 năm 2021.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, Arsenal của năm 2026 là một đối thủ hoàn toàn khác, và Arteta thường chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu với United. Ông đã thắng 67% trong 12 trận đấu tại Ngoại hạng Anh gặp họ (8 thắng, 2 hòa, 2 thua), tỷ lệ thắng cao nhất so với bất kỳ huấn luyện viên nào từng đối đầu với họ ít nhất năm lần.

Tuy gặp nhiều vấn đề, nhưng United vẫn có đủ khả năng gây khó dễ cho các đội bóng mạnh nhất, với những con số tấn công tích cực trong phần lớn mùa giải. Họ xếp thứ ba tại Ngoại hạng Anh về số bàn thắng (38), sau Arsenal (40) và Man City (45), thứ hai về xG (40,6), và dẫn đầu về số cú sút (362) và số cú sút trúng đích (126).

Và, mặc dù chỉ là một mẫu nhỏ gồm hai trận đấu (một trong số đó là trận gặp Burnley), United vẫn đứng đầu Ngoại hạng Anh về xG (4,81), số cú sút (41), số cú sút trúng đích (17), hiệu số xG (+4,12) và hiệu số cú sút (+27) kể từ khi Ruben Amorim ra đi.

Nhưng việc giữ sạch lưới trước các đối thủ có lẽ là điều Arsenal làm tốt nhất.

Đội bóng của Arteta đã không phải đối mặt với bất kỳ cú sút nào trúng đích trong hai trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đây là lần thứ năm trong mùa giải này họ ngăn chặn được đối thủ có cú sút nào như vậy. Đây là số lần nhiều nhất một đội bóng làm được điều này trong một mùa giải kể từ Chelsea mùa 2020-21 (năm lần). Tương tự, chỉ có Man City (mùa 2017-18 và 2019-20) làm được điều này nhiều hơn trong một mùa giải (6 lần mỗi mùa) kể từ ít nhất mùa 2003-04.

Những trụ cột không thể thiếu trong hàng phòng ngự của Arsenal chính là hai trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba . Cả hai đều đang có thể lực sung mãn và phong độ rất tốt, và hàng công của United sẽ phải thi đấu với phong độ cao nhất mới có thể đánh bại họ.

Nếu có ai đó có thể phá vỡ hàng phòng ngự của Arsenal, thì đó chính là đội trưởng của MU, Bruno Fernandes. Anh ấy là cầu thủ kiến tạo hàng đầu tại Premier League mùa này, với 9 đường chuyền thành bàn, và cũng là người tạo ra nhiều cơ hội nhất (62). Điều này đạt được bất chấp việc anh ấy phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương vào tháng 12 và đầu tháng 1.

Arsenal sẽ phải đặc biệt cảnh giác với mối đe dọa mà United có thể tạo ra trong những pha phản công, như chiến thắng xuất sắc của họ trước Man City đã chứng minh. Fernandes rõ ràng là người có tầm ảnh hưởng trong những tình huống như vậy, nhưng mối đe dọa từ Mbeumo cũng cần được theo dõi sát sao.

Dù vậy, Arsenal không chỉ có hàng phòng ngự siêu chắc chắn. Họ còn sở hữu hàng tiền vệ được đánh giá là hay nhất giải đấu hiện nay, với Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard và những cái tên dự bị chất lượng như Eze, Merino… Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, tuyến giữa của Arsenal sẽ khóa chặt Bruno Fernandes và tạo ra thế trận áp đảo cho đội chủ nhà. Khi đó, việc họ giành chiến thắng chỉ phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội.

Thành tích đối đầu Arsenal vs MU

Arsenal đã thắng cả bốn trận sân nhà gần nhất gặp United tại Ngoại hạng Anh; đó là chuỗi trận thắng trên sân nhà dài nhất trước đối thủ này của bất kỳ đội bóng nào ở giải đấu cao nhất kể từ West Brom giai đoạn 1976-1980 (5 trận).

MU không thắng trong 6 trận gần nhất gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh (1 hòa, 5 thua) - họ chưa bao giờ trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trước Pháo thủ trong lịch sử giải đấu.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Arsenal mới có 4 mùa giải toàn thắng cả hai lượt trước MU, bao gồm các mùa 1997-98, 2001-02, 2006-07 và 2023-24.

