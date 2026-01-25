Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người hùng của U23 Trung Quốc nói gì sau khi mất danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất U23 châu Á?

Đặng Lai

TPO - Li Hao đã thi đấu xuất sắc từ đầu chiến dịch. Nhưng anh vẫn không thể giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất U23 châu Á 2026. Anh đã chia sẻ quan điểm về điều này.

li-hao-trung-quoc.jpg

Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc dẫn đầu toàn giải với 33 pha cứu thua, vượt xa phần còn lại. Thậm chí thủ môn Ruki Araki của Nhật Bản mới có 11 pha hóa giải thành công những tình huống dứt điểm của đối thủ. Trên BXH các thủ môn có nhiều pha cản phá nhất, Ruki Araki chỉ xếp 11, trong khi Li Hao đứng đầu tiên.

Tuy nhiên, 4 bàn thua ở cuộc so tài với U23 Nhật Bản khiến anh mất cơ hội giành danh hiệu thủ môn hay nhất giải đấu, danh hiệu mà anh gần như đã nắm chắc trước trận chung kết. Có lẽ ban tổ chức xét theo tiêu chí số bàn thua. Ở tiêu chí này, thủ môn U23 Nhật Bản chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng còn Li Hao là 4. Tất cả 4 lần đều đến trong trận chung kết thua U23 Nhật Bản.

Xét theo các tiêu chí, Li Hao đành ngậm ngùi vuột mất danh hiệu cá nhân tôn vinh anh. Truyền thông Trung Quốc rất bức xúc. Các tờ báo đều lên tiếng “đòi công bằng” cho thủ môn 21 tuổi này. “Sau những pha phản xạ xuất thần, mang đẳng cấp thế giới thì Li Hao vẫn không phải là người được vinh danh là xuất sắc nhất”, tờ Sohu nhấn mạnh.

z74649775803324da65e5fad353a679aacbdedb22a8e25-17692805412071026473469.jpg
Thủ môn U23 Nhật Bản nhận danh hiệu của BTC

Tờ Sina bình luận: “Chỉ một trận đấu không thể xóa nhòa toàn bộ màn trình diễn xuyên suốt giải của Li Hao. Nên nhớ trước đó anh đã 5 lần sạch lưới, có hàng loạt pha cứu thua xuất thần”.

Về phần mình, Li Hao không quá bận tâm đến danh hiệu của ban tổ chức. Li Hao cho biết: "Trước hết, tôi xin lỗi vì đã không thể cản phá được những cú sút đó, làm thất vọng người hâm mộ cả nước và làm thất vọng đồng đội. So với 5 trận đấu trước, trận này là khó khăn và thử thách nhất. Không giành được chức vô địch mới là điều đáng tiếc nhất chứ không phải danh hiệu cá nhân”.

Nhiều người tin rằng thất bại của đội tuyển U23 Trung Quốc là đáng trân trọng. Li Hao đã phủ nhận. Anh tuyên bố: "Tôi không nghĩ rằng có cái gọi là thất bại vinh quang cả. Thua là thua. Chúng tôi sẽ trở lại và phân tích tình hình, và nếu có cơ hội khác trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
