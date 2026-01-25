Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đình Bắc trở thành Vua phá lưới của VCK U23 châu Á 2026

Thanh Hải
TPO - Mặc dù VCK U23 châu Á 2026 có 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn, tuy nhiên chỉ một mình Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam được vinh danh là Vua phá lưới, trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử nhận giải thưởng này.

z7461851879929-baff23d2d82781cdbdf5fb479ebdc408-9226.jpg
(Ảnh: Tedtran TV)

Đêm 24/1 tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, trong lễ trao giải của VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đã được xướng tên là Vua phá lưới của giải đấu.

Trong hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, Đình Bắc là người mở hàng bàn thắng cho đội với pha lập công ở phút 15 trên chấm phạt đền, làm nên trận thắng U23 Jordan 2-0. Cầu thủ 21 tuổi cũng là người chốt sổ với cú đá phạt thành bàn tuyệt đẹp ở trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc. Giữa hai pha lập công này, anh còn có một bàn thắng vào lưới U23 Saudi Arabia và một bàn ở trận tứ kết với U23 UAE.

Ngoài Đình Bắc, VCK U23 châu Á 2026 còn chứng kiến ba cầu thủ khác cũng có 4 bàn, gồm Ali Azaizeh của U23 Jordan, Leonardo Farah Shahin của U23 Lebanon và Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản, người gia nhập danh sách khi có bàn thứ tư trong trận chung kết với U23 Trung Quốc.

z7461851896067-74c3458fa7b0de0b28d539253455f13d.jpg
Đình Bắc chốt sổ bàn thắng cho U23 Việt Nam với cú đá phạt thành bàn vào lưới U23 Hàn Quốc. (Ảnh: Tedtran TV)

Theo quy định của AFC, những cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thêm số pha kiến tạo. Vì vậy cuộc đua chỉ dành cho Đình Bắc và Sato khi đều có hai đường chuyền thành bàn, trong khi hai người kia không có.

Điều đáng chú ý, Đình Bắc chỉ đá chính 2 trận và tổng thời gian thi đấu chỉ là 361 phút. Vì vậy anh có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Sato, người đá chính 4 trận với tổng số phút ra sân là 446. Đây là yếu tố giúp Đình Bắc trở thành Vua phá lưới của VCK U23 châu Á 2026, đồng thời cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này ở sân chơi châu lục.

Ở các hạng mục khác, Sato được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn Rui Araki (U23 Nhật Bản) chỉ với 1 bàn thua và 5 trận sạch lưới đã đánh bại Li Hao (U23 Trung Quốc) để trở thành Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ngoài ra, U23 Hàn Quốc nhận giải Fair-play.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #Nguyễn Đình Bắc #Đình Bắc nhận giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026 #Vua phá lưới U23 châu Á 2026

