Sân bay Nội Bài vỡ òa đón U23 Việt Nam

TPO - Tối 24/1, hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước sau hành trình 30 ngày thi đấu ấn tượng, khép lại bằng tấm huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026.
Người hâm mộ đứng kín các lối ra, thang máy để chờ đợi sự xuất hiện của đội tuyển U23 Việt Nam.
Ông Anh Tuấn (Sóc Sơn, Hà Nội) - người hâm mộ đặc biệt cũng có mặt từ sớm để chào đón các cầu thủ U23. Ông chia sẻ niềm hân hoan khi đội tuyển Việt Nam kiên cường, giành chiến thắng trong tình thế thiếu người.
Tại sân bay, nhiều người hâm mộ cũng chứng kiến cuộc gặp đầy ấm áp giữa những phụ huynh. Bố của cầu thủ Minh Phúc và Hiểu Minh động viên nhau trước khi gặp lại các con. Bố Minh Phúc chúc Hiểu Minh sớm bình phục chấn thương để trở lại sân bóng. Tuyển thủ Nguyễn Hiểu Minh đã phải rời sân trong trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á vì chấn thương dây chằng. Anh được đưa lên xe cấp cứu để đến thẳng bệnh viện kiểm tra tình hình. Việc Hiểu Minh phải rời sân vì chấn thương gây tổn thất lớn cho U23 Việt Nam.
Khoảng gần 21h, các tuyển thủ U23 Việt Nam xuất hiện ở sảnh nhà ga T2. Người nhà và cổ động viên vỡ òa, cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nhiều người tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi cầu thủ lên xe để chụp ảnh, xin chữ ký. Người hâm mộ dành những bó hoa tươi thắm dành tặng thầy, trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.
Các cầu thủ được chào đón trong vòng tay của đông đảo người hâm mộ. Một số người hâm mộ đã nhận được chữ ký của thần tượng.
Cầu thủ Đình Bắc được săn đón hơn cả. Nam cầu thủ để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với thành tích 4 bàn thắng ở giải U23 châu Á 2026.
Nam cầu thủ rạng rỡ trong ngày trở về nước.
Các cầu thủ được săn đón. Hàng dài người hâm mộ theo bước các cầu thủ ra ngoài khu vực nhà ga T2 sân bay Nội Bài.