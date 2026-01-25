Sân bay Nội Bài vỡ òa đón U23 Việt Nam

TPO - Tối 24/1, hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước sau hành trình 30 ngày thi đấu ấn tượng, khép lại bằng tấm huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026.