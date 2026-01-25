Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Sân bay Nội Bài vỡ òa đón U23 Việt Nam

Gia Linh
Dương Triều Dương Triều

TPO - Tối 24/1, hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước sau hành trình 30 ngày thi đấu ấn tượng, khép lại bằng tấm huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026.

tp-dontuyenu23-23.jpg
Tối 24/1, hàng nghìn người hâm mộ đổ về sân bay Nội Bài để chào đón đội tuyển U23 về nước. Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi đã thành công mang về huy chương Đồng, sau 30 ngày theo đuổi giấc mơ chinh phục VCK U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là phần thưởng cho hành trình dài nỗ lực, cống hiến không ngừng của các cầu thủ, mà còn là món quà tri ân người hâm mộ – những người luôn dành trọn tình yêu cho đội bóng và cho bóng đá.
tp-dontuyenu23-21.jpg
tp-dontuyenu23-30.jpg
Người hâm mộ đứng kín các lối ra, thang máy để chờ đợi sự xuất hiện của đội tuyển U23 Việt Nam.
tp-dontuyenu23-35.jpg
Gia đình cầu thủ Minh Phúc có mặt từ sớm tại sân bay Nội Bài để chào đón nam cầu thủ.
tp-dontuyenu23-29.jpg
tp-dontuyenu23-36.jpg
Ông Anh Tuấn (Sóc Sơn, Hà Nội) - người hâm mộ đặc biệt cũng có mặt từ sớm để chào đón các cầu thủ U23. Ông chia sẻ niềm hân hoan khi đội tuyển Việt Nam kiên cường, giành chiến thắng trong tình thế thiếu người.
tp-dontuyenu23-27.jpg
Chuyến bay của các tuyển thủ hạ cánh lúc 19h30, thời gian làm thủ tục nhập cảnh và chờ hành lý kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ. Bất chấp thời tiết giá rét, hàng trăm cổ động viên có mặt ở sảnh nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài. Họ mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, phụ kiện như loa, mũ để ăn mừng chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.
tp-dontuyenu23-18.jpg
tp-dontuyenu23-19.jpg
Tại sân bay, nhiều người hâm mộ cũng chứng kiến cuộc gặp đầy ấm áp giữa những phụ huynh. Bố của cầu thủ Minh Phúc và Hiểu Minh động viên nhau trước khi gặp lại các con. Bố Minh Phúc chúc Hiểu Minh sớm bình phục chấn thương để trở lại sân bóng. Tuyển thủ Nguyễn Hiểu Minh đã phải rời sân trong trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á vì chấn thương dây chằng. Anh được đưa lên xe cấp cứu để đến thẳng bệnh viện kiểm tra tình hình. Việc Hiểu Minh phải rời sân vì chấn thương gây tổn thất lớn cho U23 Việt Nam.
tp-dontuyenu23-2-2978.jpg
Ông Tiến Quang - bố của trung vệ Hiểu Minh rưng rưng nước mắt khi nhắc đến chấn thương của con trai. Ông Quang cho biết ngay khi con gặp chấn thương, đại gia đình ở bên động viên để Hiểu Minh thêm vững vàng. Chia sẻ thêm về hành trình điều trị của Hiểu Minh sắp tới, ông khẳng định gia đình sẽ đồng hành, hỗ trợ để trung vệ được điều trị trong điều kiện tốt nhất.
tp-dontuyenu23-34.jpg
tp-dontuyenu23-31.jpg
Khoảng gần 21h, các tuyển thủ U23 Việt Nam xuất hiện ở sảnh nhà ga T2. Người nhà và cổ động viên vỡ òa, cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nhiều người tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi cầu thủ lên xe để chụp ảnh, xin chữ ký. Người hâm mộ dành những bó hoa tươi thắm dành tặng thầy, trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.
tp-dontuyenu23-3.jpg
Cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh trở về Việt Nam bằng xe lăn sau chấn thương.
tp-dontuyenu23-26.jpg
tp-dontuyenu23-28.jpg
tp-dontuyenu23-25.jpg
tp-dontuyenu23-24.jpg
Các cầu thủ được chào đón trong vòng tay của đông đảo người hâm mộ. Một số người hâm mộ đã nhận được chữ ký của thần tượng.
tp-dontuyenu23-15.jpg
tp-dontuyenu23-9.jpg
Cầu thủ Đình Bắc được săn đón hơn cả. Nam cầu thủ để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với thành tích 4 bàn thắng ở giải U23 châu Á 2026.
tp-dontuyenu23-11.jpg
tp-dontuyenu23-6.jpg
Nam cầu thủ rạng rỡ trong ngày trở về nước.
tp-dontuyenu23-37.jpg
Nhiều người tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi cầu thủ lên xe để chụp ảnh, xin chữ ký.
tp-dontuyenu23-32.jpg
tp-dontuyenu23-33.jpg
tp-dontuyenu23-28.jpg
tp-dontuyenu23-7.jpg
Các cầu thủ được săn đón. Hàng dài người hâm mộ theo bước các cầu thủ ra ngoài khu vực nhà ga T2 sân bay Nội Bài.
tp-z7464489160877-d7be1816a2568c80964e5f168b9ae164.jpg
Trung vệ Phạm Lý Đức gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ - những người đã luôn dành tình yêu sự cổ vũ cho anh cũng như các đồng đội của mình. Sự cổ vũ của người hâm mộ luôn tiếp thêm năng lượng, sức mạnh cho tất cả thành viên đội tuyển U23 Việt Nam.
Gia Linh
Dương Triều Dương Triều
