Nhận định Napoli vs Chelsea, 03h00 ngày 29/1: Trận cầu sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá Napoli vs Chelsea, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Napoli cần chiến thắng để tiến vào vòng play-off còn Chelsea cũng cần 3 điểm để chắc chân trong Top 8. Thực sự đây là trận chung kết sớm của 2 đội.

Nhận định trước trận đấu Napoli vs Chelsea

Chiến dịch Champions League mùa này của Napoli khá thất thường, thể hiện qua kết quả và các chỉ số thống kê. Sau trận hòa 1-1 với Copenhagen ở trận đấu gần nhất, Napoli vẫn đang giậm chân tại chỗ ở vị trí 25, chưa thể tiến tới Top 24 để giành vé vào vòng play-off.

CLB này thậm chí còn đứng dưới cả những cái tên khiêm tốn hơn nhiều như Olympiakos, Marseille, Monaco hay đặc biệt là “chú lùn” Qarabag. Đêm nay, Napoli cần một thắng lợi, đồng thời mong các trận đấu cùng giờ ủng hộ thì mới có thể nhích lên 1 bậc và đi tiếp.

Phong độ gần đây của Napoli ở mặt trận trong nước không ổn định, với thất bại nặng nề 0-3 trước Juventus ở Serie A cuối tuần vừa qua. Trận thua này, cùng hàng loạt kết quả kém cỏi ở Champions League khiến Napoli trải qua cơn khủng hoảng thực sự. Trong 6 trận đấu gần đây, họ chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất.

Chuỗi trận tệ hại ấy càng làm nổi bật các vấn đề về nhân sự của đội bóng. Sự vắng mặt của những cầu thủ chủ chốt như Kevin De Bruyne, David Neres… khiến Napoli có ít lựa chọn đi thấy rõ, và kết cục là hệ thống vận hành của họ trở nên chệch choạc.

Có lẽ sân nhà là điểm tựa mong manh của Napoli. Đội bóng của Antonio Conte vẫn bất bại ở sân vận động Diego Armando Maradona khi thi đấu tại đấu trường châu Âu mùa này. Liệu nó có thể mang lại sự tự tin rất cần thiết cho nhà đương kim vô địch Serie A trước trận đấu quan trọng với Chelsea?

Phong độ, lịch sử đối đầu Napoli vs Chelsea

Bên kia chiến tuyến, Chelsea hành quân đến Naples với tinh thần hưng phấn sau khi giành chiến thắng trước Crystal Palace ở trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh và có được chiến thắng 1-0 trước Pafos tại Champions League, giúp họ leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Liam Rosenior, Chelsea đã cho thấy sự ổn định. Họ giành 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là những kết quả rất quan trọng giúp Chelsea mở toang cửa đi tiếp ở Cúp C1 châu Âu và duy trì hy vọng cạnh tranh Top 4 tại Premier League.

Tuy nhiên đêm nay, nhiệm vụ vẫn còn nguyên với Chelsea. Họ phải thắng, thậm chí thắng đậm để giữ chắc vị trí trong Top 8 kèm vé vào thẳng vòng 1/8. Một đội bóng như The Blues chắc chắn không muốn hứng chịu rủi ro ở vòng play-off. Vì vậy, lấy 3 điểm của Napoli và hiên ngang đi tiếp dù sao vẫn là lựa chọn đáng giá hơn dành cho họ.

Thông tin lực lượng Napoli vs Chelsea

Napoli đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về đội hình. Billy Gilmour và David Neres phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Amir Rrahmani và André-Frank Zambo Anguissa cũng chưa sẵn sàng thi đấu do chấn thương cơ. Matteo Politano đang hồi phục sau chấn thương đùi. Thêm vào đó, Kevin De Bruyne sẽ vắng mặt do tiếp tục điều trị chấn thương đùi và sẽ phải nghỉ thêm vài tuần nữa.

Chelsea cũng có một danh sách dài các cầu thủ vắng mặt. Mykhailo Mudryk đã phải nghỉ thi đấu dài hạn do án phạt vì sử dụng doping, trong khi Levi Colwill bị rách dây chằng chéo. Tosin Adarabioyo và Romeo Lavia vẫn chưa sẵn sàng và Dario Essugo vẫn đang hồi phục sau chấn thương cơ. Khả năng tham gia của Cole Palmer cũng còn bỏ ngỏ.