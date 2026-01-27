Truyền thông Hàn Quốc đánh giá HLV Kim Sang-sik cao hơn Shin Tae-yong

TPO - Theo tờ Chosun, HLV Kim Sang-sik chính là HLV Hàn Quốc thành công nhất tại Đông Nam Á. Vị chiến lược gia của U23 và đội tuyển Việt Nam đã vượt mặt những tên tuổi khác đến từ xứ kim chi từng làm việc ở khu vực này như Kim Pan-gon và Shin Tae-yong.

Trong bài viết mới đây, ấn phẩm hàng đầu Hàn Quốc rất ấn tượng về những gì HLV Kim Sang-sik đã làm cho bóng đá Việt Nam. Chosun viết: “Tại U23 châu Á 2026, Việt Nam đã giành vị trí thứ 3. Đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ lần vào chung kết cách đây 8 năm, thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thành công cùng Park Hang-seo. Cùng với HLV Kim Sang-sik, lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam thắng cả 3 trận vòng bảng.

Họ không may để thua Trung Quốc ở bán kết. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Hàn Quốc ở cấp độ U23. Giải đấu này tiếp tục nâng tầm vị thế của Kim Sang-sik. HLV người Hàn Quốc đã đạt được cả sự giàu có và danh tiếng.

Kể từ khi nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim đã viết nên một trang sử hào hùng. Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 vào tháng 1 và vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7, sau đó tiếp tục chinh phục SEA Games 33 vào tháng 12.

U23 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng ở VCK châu Á

Ông giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp. HLV Kim là nhà cầm quân đầu tiên giành chiến thắng ở cả 3 giải đấu này. Ngay cả khi vươn tầm châu Á, "phép thuật” của HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp tục. U23 Việt Nam đã chứng tỏ ưu thế cạnh tranh của mình xuyên suốt giải đấu, có thể mở ra kỷ nguyên vàng”.

Chosun cho rằng Kim Sang-sik có lẽ là trường hợp HLV Hàn Quốc duy nhất thành công tại Đông Nam Á sau Park Hang-seo. Vì so với các đồng nghiệp khác, chỉ có vị chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam là vươn tới đỉnh cao.

“Thành công của HLV Kim hoàn toàn trái ngược với những HLV Hàn Quốc khác đã thử sức ở Đông Nam Á”, ấn phẩm xứ kim chi viết. “Sau trang sử vàng của Park Hang-seo, nhiều HLV Hàn Quốc đã gia nhập thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ liên tục gặp thất bại, và hào quang của họ ở Đông Nam Á đã tan biến nhanh chóng.

Shin Tae-yong và Kim Pan-gon cũng thể hiện khá tốt ở Indonesia và Malaysia, nhưng họ chưa từng giành được danh hiệu nào. Shin Tae-yong thu hút nhiều sự chú ý khi đánh bại Hàn Quốc ở U23 châu Á năm 2024, kết thúc giải với vị trí thứ 4 trong khi Kim Pan-gon giúp Malaysia giành vé dự Asian Cup 2023. HLV Kim thì khác. Ông luôn đạt được những kết quả xuất sắc ở mọi giải đấu mà ông tham gia. Ông đang nhanh chóng bắt kịp thành công của Park Hang-seo, người mà ông vô cùng ngưỡng mộ”.