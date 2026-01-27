Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Kuwait có thể trở nên khó lường với đội tuyển futsal Việt Nam bởi nhân tố đặc biệt...

Tiểu Phùng
TPO - Đội tuyển futsal Việt Nam đang được đánh giá cao hơn Kuwait trong trận ra quân giải Vô địch châu Á 2026, nhưng điều đó không đồng nghĩa thầy trò HLV Diego Giustozzi được phép chủ quan trước đối thủ.

anh-chup-man-hinh-2026-01-27-luc-110249.png
Đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Kuwait

"HLV trưởng Kuwait Bruno Garcia là người từng đưa đội tuyển Việt Nam vào World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, đội tuyển Kuwait tiến bộ nhiều so với 1-2 năm trở về trước, chưa kể họ hơn hẳn VN về thể hình thể lực. Do đó, tôi có nhắc nhở các cầu thủ tự tin nhưng không được chủ quan. Trong thể thao, chuyện gì cũng có thể xảy ra"-Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết.

Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển futsal Việt Nam từng đánh bại Kuwait ở 2 trận giao hữu năm ngoái. Tuy nhiên, tính chất các giải đấu khác nhau, Kuwait chắc chắn sẽ rất quyết tâm khi bước vào cuộc đua ở giải Vô địch châu Á.

"Mục tiêu của đội tuyển VN là lọt vào tứ kết nên dù khó nhưng VN sẽ quyết tâm thắng Kuwait để lấy đà cho các trận sau"-ông Trần Anh Tú chia sẻ thêm.

anh-chup-man-hinh-2026-01-27-luc-110336.png
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với ông Giustozzi về công tác chuyên môn của đội tuyển futsal Việt Nam

Futsal Kuwait từng là thế lực ở khu vực Tây Á, nhưng trở nên sa sút sau án phạt cấm thi đấu quốc tế của FIFA. Việc Kuwait được dẫn dắt bởi 1 "người cũ" của futsal Việt Nam cũng khiến BHL đội bóng và HLV Giustozzi thêm phần thận trọng. Bên cạnh năng lực cầm quân có tiếng, ông Garcia cũng hiểu rất rõ futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam trong khi đó đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng với nhiều gương mặt trẻ. Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã đoạt HCV một cách xuất sắc nhưng đội nam thi đấu không đạt kỳ vọng. Giải Vô địch châu Á 2026 sẽ là màn thử lửa quan trọng để futsal Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho mục tiêu lần thứ 3 giành vé dự World Cup.

Tiểu Phùng
#Vô địch futsal châu Á 2026 #HLV Diego Giustozzi #Trần Anh Tú #Kuwait #đội tuyển futsal Việt Nam

