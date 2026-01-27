7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ bất ngờ được trở lại thi đấu, có thể dự trận Việt Nam vs Malaysia trong tháng 3

TPO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” tuyển Malaysia. Điều đó có nghĩa họ hoàn toàn có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời đủ tư cách tham dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới.

7 cầu thủ liên quan là Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Đây là những người hồi tháng 9/2025 đã bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Nhóm cầu thủ đã đối diện với tương lai mịt mù trong thời gian qua. Nhiều người không được đội bóng chủ quản duy trì hợp đồng, thậm chí cả 7 người còn bị xoá sổ toàn bộ giá trị trên sàn chuyển nhượng. Chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt ấn định giá của tất cả 7 cầu thủ này là 0 đồng.

Thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nỗ lực kháng cáo lên CAS. Và bước đầu, cơ quan này đã thu lượm được những kết quả tích cực. Trong lúc chờ đợi kết quả cuối cùng, 7 cầu thủ trên được tạm thời trở lại thi đấu. Đây được hiểu là FAM đã xin "hoãn thi hành án" thành công.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được trở lại thi đấu tạm thời

FAM thông báo: “Án phạt đã được tạm thời bị đình chỉ, cho phép tất cả các cầu thủ liên quan tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp và tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá, bao gồm cả với câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của họ".

Việc chấp thuận tạm hoãn thi hành án có hiệu lực cho đến khi có quyết định kháng cáo cuối cùng tại CAS. Điều đó có nghĩa rằng đây chỉ là động thái "trì hoãn" thi hành án phạt. Bản án cuối cùng vẫn đang treo lơ lửng trước các cầu thủ.

Nhưng nó vẫn là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để 7 các cầu thủ được tiếp tục thi đấu. Quyết định này cũng được xem là một bước tiến tích cực đối với đội tuyển Harimau Malaya, đặc biệt là trong kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới".

Đồng thời, FAM nhấn mạnh rằng quá trình kháng cáo chính tại CAS vẫn đang diễn ra và họ sẽ “tiếp tục hợp tác đầy đủ và tuân thủ mọi thủ tục do cơ quan đề ra”.

Diễn biến này chắc chắn là rất bất ngờ. Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của CAS, có thể hiểu 7 cầu thủ sẽ được trở lại thi đấu chuyên nghiệp và họ có thể khoác áo đội tuyển Malaysia tham dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới.

Còn nếu CAS chính thức có kết quả kháng cáo trước thời điểm diễn ra trận đấu, nhóm 7 cầu thủ hoàn toàn có thể sẽ lại vắng mặt.