Lượt 6 giải nữ vô địch U19 Quốc gia 2026: TP.HCM giành 3 điểm quan trọng

Ngay ở phút 15 của trận đấu, TP.HCM sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu do công của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh. Pha lập công này giúp đại diện thành phố mang tên Bác duy trì lợi thế dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc. Phần còn lại của trận đấu, TP.HCM chơi tập trung và bảo vệ thành quả với chiến thắng tối thiểu.

Trận đấu muộn cùng ngày là cuộc đối đầu giữa U19 nữ Phong Phú Hà Nam và U19 nữ Hà Nội, diễn ra lúc 18h trên sân vận động Hà Nam. Kết quả trận đấu sẽ tiếp tục được cập nhật.

Ở trận đấu lúc 18h cùng ngày, chủ nhà U19 nữ Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 nữ Hà Nội trong một trận đấu diễn ra đầy kịch tính và chặt chẽ.

Hai đội nhập cuộc với thế trận thận trọng, tổ chức phòng ngự chắc chắn và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong suốt hiệp một, dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, cả Phong Phú Hà Nam và Hà Nội đều không thể tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy cao hơn khi cả hai đội chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm lợi thế. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 74, khi Bùi Thanh Huyền bên phía Phong Phú Hà Nam tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, phá vỡ thế cân bằng.

Những phút còn lại, U19 nữ Hà Nội nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, tuy nhiên hàng phòng ngự chơi tập trung và kỷ luật của Phong Phú Hà Nam đã bảo toàn thành công lợi thế mong manh. Chiến thắng 1-0 giúp U19 nữ Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm quan trọng, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao tại giải đấu năm nay.