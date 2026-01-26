HLV Arsenal nói gì sau trận thua ngược đầy bất ngờ trước MU?

Đêm qua trong trận cầu tâm điểm vòng 23 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã thua sốc 2-3 ngay trên sân nhà trước MU. Đội bóng dẫn đầu giải đấu đã thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa đến khó tin trước đối thủ không thắng họ tại Emirates suốt 7 năm trước đó, phần lớn là thất bại.

HLV Mikel Arteta đã đổ cho những sai sót cá nhân dẫn tới trận thua này. Sau trận ông chia sẻ: “Không sao cả. Ý tôi là chúng tôi chấp nhận mọi ý kiến, bất kể nó đến từ đâu và xuất phát từ đâu, và họ sẽ có lý do chính đáng để nói như vậy vì Arsenal đã thua. Cuối cùng, chúng ta phải thể hiện sức mạnh tinh thần mà chúng ta phải có trên sân.

Chúng tôi đã chơi cực kỳ xuất sắc ở Milan (thắng Inter 3-1 hôm thứ Ba) nhưng hôm nay chúng tôi không được như vậy. Tôi không biết có phải do tâm lý hay không nhưng có lẽ là chúng tôi đã chơi tệ, đặc biệt là về mặt cá nhân. Trước một đội bóng mà khi bạn mắc sai lầm, họ có thể trừng phạt bạn rất nặng, chúng tôi đã không làm tốt. Đó là sự khác biệt".

HLV Arteta khá lạc quan dù Arsenal 3 trận liền không thắng

Arsenal vừa nhận trận thua sân nhà đầu tiên của họ tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 5/2025, nhưng CLB này vẫn đối diện nhiều áp lực. Thậm chí một số cổ động viên la ó các cầu thủ khi trận đấu kết thúc.

"Điều đó không quan trọng", Arteta trả lời khi được hỏi về phản ứng từ NHM. "Chúng ta phải thể hiện nhiều hơn nữa, vì vậy có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa, không còn cách nào khác. Chúng ta phải nỗ lực hết sức mình.

Hôm nay Arsenal thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không đủ hiệu quả trước một đội bóng rất có tổ chức, và chúng tôi đã phải trả giá vì những sai lầm cá nhân. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong mùa giải này chúng tôi thua trên sân nhà. Đó là một phần của hành trình hướng đến chiến thắng. Nếu không, sẽ chẳng ai thua trong bóng đá cả.

Điều quan trọng là cách phản ứng sau thất bại. Và tôi rất tin tưởng, bởi vì tôi hiểu các cầu thủ trong đội hình và chúng tôi khao khát chiến thắng đến mức nào. Tôi tin chúng tôi sẽ phản ứng ngay lập tức".