MU 'đánh sập' Emirates, Arsenal 3 trận liền không thắng

qoute Shearer: 'Tôi nghĩ Arsenal sẽ thắng sát nút'

Huyền thoại của Ngoại hạng Anh, Alan Shearer nhận định trước trận đấu: "Chúng ta biết cách Manchester United sẽ chơi. Họ sẽ muốn Arsenal tấn công để họ có thể phản công nhanh, một ví dụ điển hình là bàn thắng của Mbeumo tuần trước vào lưới Man City."

"Tuy nhiên, hôm thứ Ba tôi có mặt ở Milan xem Arsenal thi đấu; Arteta đã thay đổi sáu hoặc bảy cầu thủ trong đội hình so với trận gặp Forest, và họ vẫn thể hiện rất ấn tượng. Họ cũng không cần phải lo lắng về suất dự cúp châu Âu vào thứ Tư tới vì đã chắc suất hạng nhất hoặc hạng nhì, nên họ có thể tung ra đội hình mạnh nhất mà không bị phân tâm."

"Bất chấp những gì chúng ta đã thấy từ Man United tuần trước, tôi nghĩ Arsenal sẽ giành chiến thắng. Đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn, nhiều khả năng được quyết định bởi một bàn thắng."