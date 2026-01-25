Tìm ra nhà vô địch cự ly trail dài nhất Việt Nam 250km

TPO - Vượt qua các thử thách khắc nghiệt bậc nhất của địa hình tại giải đấu Prenn Trail Summit mùa thứ 3, Nguyễn Trần Mai Vinh xuất sắc vô địch cự ly 250km với thành tích 55h30. Đây là cự ly trail dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.