Tìm ra nhà vô địch cự ly trail dài nhất Việt Nam 250km

TPO - Vượt qua các thử thách khắc nghiệt bậc nhất của địa hình tại giải đấu Prenn Trail Summit mùa thứ 3, Nguyễn Trần Mai Vinh xuất sắc vô địch cự ly 250km với thành tích 55h30. Đây là cự ly trail dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, giải chạy với cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử từ hành trình thám hiểm của bác sĩ người Thụy Sĩ Alexandre Émile Jean Yersin.
Cung đường thi đấu được thiết kế trải dài từ cao nguyên Lâm Viên đến cao nguyên Di Linh, đậm dấu ấn di sản lịch sử và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Lâm Đồng.
Các VĐV hoàn thành một trong ba cự ly 103km, 187km hoặc 250km tại Prenn Trail Summit sẽ được đặc cách đăng ký trực tiếp TOR330, mà không cần xét duyệt hồ sơ hay bốc thăm.
Các VĐV check-in đỉnh núi Brăh Yàng cao 1.879m so với mực nước biển.
Vượt qua các thử thách khắc nghiệt bậc nhất của địa hình, VĐV Nguyễn Trần Mai Vinh xuất sắc vô địch cự ly 250km với thành tích 55h30. VĐV Lê Thị Hằng xuất sắc vô địch nữ cự ly 250km, với thành tích 56h23, đứng thứ 3 chung cuộc.
Quay lại giải với tư cách đương kim vô địch cự ly 103km mùa giải trước, VĐV Trần Văn Nghĩa tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi vô địch cự ly nam 187km với thời gian 34h58. Trong khi đó, VĐV Tamae Harada đến từ Nhật Bản vô địch cự ly nữ 187km với thời gian tạm tính 44h29.
Ở cự ly 103km, VĐV Nguyễn Phương Hiếu xuất sắc vô địch nội dung nam với thành tích 13h57. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Nguyệt đăng quang nội dung nữ với thời gian 16h17.