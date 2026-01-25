Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tìm ra nhà vô địch cự ly trail dài nhất Việt Nam 250km

Thái Lâm

TPO - Vượt qua các thử thách khắc nghiệt bậc nhất của địa hình tại giải đấu Prenn Trail Summit mùa thứ 3, Nguyễn Trần Mai Vinh xuất sắc vô địch cự ly 250km với thành tích 55h30. Đây là cự ly trail dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

img-6410.jpg
Trong 3 ngày từ 22-25/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng﻿ phối hợp với Unique Events & Media tổ chức giải chạy Prenn Trail Summit năm 2025. Giải chạy năm nay thu hút gần 1.800 vận động viên (VĐV) đến từ 26 quốc gia tham gia.
img-6396.jpg
Năm 2024, Prenn Trail Summit ghi dấu mốc lịch sử với cự ly 182km, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bước sang 2025, thử thách tiếp tục được nâng tầm với cự ly 250km cùng hệ thống cự ly đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng VĐV.
img-6395.jpg
Đặc biệt, đây là giải đấu duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn hệ thống giải đấu danh giá TOR330 (Tor des Géants® 2026) của Ý. Cùng lúc giải đấu cũng đạt chuẩn tính điểm của hệ thống UTMB, iTRA và tiếp tục tính điểm vào hệ thống Asia Trail Master.
img-6399.jpg
img-6398.jpg
img-6394.jpg
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, giải chạy với cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử từ hành trình thám hiểm của bác sĩ người Thụy Sĩ Alexandre Émile Jean Yersin.
img-6392.jpg
img-6391.jpg
Cung đường thi đấu được thiết kế trải dài từ cao nguyên Lâm Viên đến cao nguyên Di Linh, đậm dấu ấn di sản lịch sử và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Lâm Đồng.
img-6405.jpg
img-6403.jpg
img-6402.jpg
dang-the-dung.jpg
Các VĐV hoàn thành một trong ba cự ly 103km, 187km hoặc 250km tại Prenn Trail Summit sẽ được đặc cách đăng ký trực tiếp TOR330, mà không cần xét duyệt hồ sơ hay bốc thăm.
img-6415.jpg
img-6414.jpg
img-6413.jpg
img-6412.jpg
Các VĐV check-in đỉnh núi Brăh Yàng cao 1.879m so với mực nước biển.
img-6385.jpg
img-6384.jpg
Vượt qua các thử thách khắc nghiệt bậc nhất của địa hình, VĐV Nguyễn Trần Mai Vinh xuất sắc vô địch cự ly 250km với thành tích 55h30. VĐV Lê Thị Hằng xuất sắc vô địch nữ cự ly 250km, với thành tích 56h23, đứng thứ 3 chung cuộc.
prenn-3.jpg
VĐV Trần Minh Tuyên (còn gọi Tuyên béo, áo trắng, thuộc Daklak Runners) về thứ 2 chung cuộc cự ly 250km với thành tích 56h21. Trước đó, Tuyên béo từng vô địch cự ly 182km nam cũng giải Prenn Trail Summit năm 2024.
img-6417.jpg
img-6429-1279.jpg
Quay lại giải với tư cách đương kim vô địch cự ly 103km mùa giải trước, VĐV Trần Văn Nghĩa tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi vô địch cự ly nam 187km với thời gian 34h58. Trong khi đó, VĐV Tamae Harada đến từ Nhật Bản vô địch cự ly nữ 187km với thời gian tạm tính 44h29.
img-6420.jpg
img-6419-5708.jpg
Ở cự ly 103km, VĐV Nguyễn Phương Hiếu xuất sắc vô địch nội dung nam với thành tích 13h57. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Nguyệt đăng quang nội dung nữ với thời gian 16h17.
tuan-kiet-top-2-chung-cuoc-103km.jpg
VĐV Đậu Tuấn Kiệt (Daklak Runners) về Top 2 chung cuộc cự ly 103km với thời gian 14h59.
img-6428.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho VĐV Nguyễn Trần Mai Vinh vô địch cự ly nam 250km.
hoang-hon-vd-nam-55km.jpg
Hoàng Văn Hơn (Daklak Runners) vô địch Nam cự ly 55km.
kim-anh-vd-55km.jpg
VĐV Nguyễn Thị Kim Anh (Daklak Runners) bảo vệ thành công vô địch nữ cự ly 55km 2 mùa giải 2024-2025.
img-6427.jpg
img-6432.jpg
img-6431.jpg
img-6430.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho VĐV ở các cự ly.
prenn-1.jpg
Mùa giải 2025 này, các VĐV đến từ Đắk Lắk giật nhiều giải thưởng.
Thái Lâm
#Mai Tran Nguyen Vinh #Lâm Đồng #Prenn Trail Summit 2026 #250km

