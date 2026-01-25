Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Juventus vs Napoli, 00h00 ngày 26/1: Thành Turin đi dễ khó về

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs Napoli, Serie A - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Juventus sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch Napoli trong trận đấu tâm điểm vòng 22. Trận chiến này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng của cả 2.

juventus-2.jpg

Nhận định trước trận đấu Juventus vs Napoli

Juventus đang trải qua một mùa giải khá thất thường cho đến nay. Sau khởi đầu tuyệt vời với những chiến thắng trước Parma, Genoa và Inter, hầu hết các chuyên gia bóng đá đều tin rằng Bà đầm già có tiềm năng cạnh tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, sau 3 chiến thắng đó, họ đã trải qua chuỗi 8 trận không thắng tệ hại trên mọi đấu trường. Chuỗi trận ấy đã dẫn đến sự thay đổi huấn luyện viên khi CLB sa thải Igor Tudor và bổ nhiệm cựu thuyền trưởng của Napoli, Luciano Spalletti.

Dưới thời Spalletti, Bà đầm già bắt đầu chơi tốt hơn nhiều và cuối cùng leo lên vị trí thứ 5, chỉ kém vị trí dự Champions League cách biệt một trận thắng. Nhìn chung, lọt vào nhóm đi Cúp C1 châu Âu mùa sau có lẽ là mục tiêu thiết thực nhất của Juventus. Vì họ vẫn cách đội đầu bảng Inter tới 10 điểm, quá khó để níu kéo hy vọng vô địch.

Juventus bước vào trận đấu với đầy tự tin sau khi chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp Champions League nhờ chiến thắng 2-0 trước Benfica. Và họ sẽ rất cần sự tự tin ấy để giành điểm trước một Napoli vốn là đương kim vô địch.

image-2886.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Juventus vs Napoli

Năm ngoái, Napoli đã giành được Scudetto, chức vô địch lần thứ tư trong lịch sử và lần thứ 2 trong 3 năm gần đây. Năm nay, họ khởi đầu tốt, giành Siêu Cúp Ý. Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, họ lại sa sút.

CLB này chỉ thắng được 1 trong 4 vòng đấu gần nhất của Serie A. Do chuỗi trận tệ hại đó, Napoli đã tụt xuống vị trí thứ 3 - kém đội đầu bảng Inter 6 điểm. Họ đánh mất điểm trước Verona và Parma, điều không thể chấp nhận được đối với một đội bóng đang cạnh tranh danh hiệu như Napoli. Họ cũng không chơi tốt ở mặt trận Cúp C1 châu Âu.

Mới nhất, Napoli đã hòa Copenhaghen 1-1. Kết quả này khiến Napoli đang đứng trước nguy cơ bị loại. CLB này phải thắng Chelsea ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi thì mới mong có vé.

Không thể phủ nhận chấn thương là vấn đề nan giải nhất của Napoli. Nó kéo tụt đà thăng tiến của đội bóng. Napoli đã thiếu vắng Frank Anguissa, David Neres, Kevin De Bruyne và Billy Gilmour. Mới đây, 3 cái tên mới đã được thêm vào danh sách chấn thương - Leonardo Spinazzola, Matteo Politano và Amir Rrahmani.

Sự vắng mặt tiềm tàng của những cầu thủ này có thể sẽ khiến Napoli gặp nhiều khó khăn, bất kể họ đang nắm lợi thế lịch sử trước Juventus (thắng 3, hòa 1 trong 4 lần gặp gỡ vừa qua).

Đội hình dự kiến Juventus vs Napoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Lang.

Dự đoán tỷ số: Juventus 1-0 Napoli

Đặng Lai
