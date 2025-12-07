Nhận định Napoli vs Juventus, 02h45 ngày 8/12: Sức mạnh nhà vô địch

TPO - Nhận định bóng đá Napoli vs Juventus, vòng 14 Serie A 2025/26 lúc 02h45 ngày 8/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Juventus đang lấy lại phong độ nhưng Napoli cũng vậy, và nhà đương kim vô địch đủ khả năng để giành 3 điểm trên sân nhà, dù không hề dễ dàng.

Nhận định trước trận đấu Napoli vs Juventus

Nhà đương kim vô địch Serie A Napoli đang tìm lại sức mạnh vốn có khi giành 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau khi đánh bại Atalanta và Qarabag, họ tiếp tục có được thắng lợi trong trận Derby del Sole tuần trước, khi bàn thắng tuyệt đẹp của David Neres giúp đánh bại Roma và đưa đội bóng xứ Naples bằng điểm Milan và chia sẻ vị trí đầu bảng xếp hạng. Sau đó, Napoli lại tiến vào tứ kết Coppa Italia khi vượt qua Cagliari sau loạt đá luân lưu.

Chuỗi trận thăng hoa này khiến thầy trò Antonio Conte tự tin chơi trận sân nhà cuối cùng trong năm 2025, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành một năm bất bại ở sân Diego Maradona. Sau 15 trận thắng và 5 trận hòa, và nếu Partenopei tránh được thất bại vào Chủ Nhật, họ sẽ không thua trong suốt một năm dương lịch trên sân nhà, lần đầu tiên kể từ năm 1987.

Với Juventus, đội quân của Spalletti cũng lọt vào tứ kết Coppa Italia, với chiến thắng 2-0 trước Udinese vào thứ Ba. Trước đó, họ đã đánh bại Bodo/Glimt ở châu Âu và Cagliari ở Serie A, tạo dựng sự ổn định về phong độ sau thời gian hỗn loạn. Bây giờ, họ mơ về việc trở lại cuộc đua vô địch nếu một chiến thắng xảy ra trên sân của Napoli. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ quá khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Napoli vs Juventus

Antonio Conte sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng mà ông có thời gian dài gắn bó cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV, bên cạnh mục tiêu duy trì thành tích của Napoli khi đánh bại Juventus trong 6 lần đối đầu gần nhất tại Naples.

Từng chiếm ưu thế trước các đối thủ phía Nam, Juve hiện đã thua 7/11 trận trở lại trước Napoli tại Serie A kể từ năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Spalletti chạm trán đội bóng cũ kể từ khi rời đi sau danh hiệu scudetto năm 2023. Yếu tố giúp ông tự tin là 7 trận bất bại sau khi trở thành HLV của Bianconeri (4 thắng 3 hòa).

Thông tin lực lượng Napoli vs Juventus

Conte chào đón sự trở lại của Scott McTominay và Alessandro Buongiorno nhưng Stanislav Lobotka sẽ phải ngồi ngoài cùng các tiền vệ Kevin De Bruyne, Frank Anguissa và Billy Gilmour; trong khi Alex Meret, Romelu Lukaku và Miguel Gutierrez cũng không thể ra sân.

Bên phía Juventus, Dusan Vlahovic chấn thương dài hiện khiến Lois Openda hoặc Jonathan David sẽ dẫn dắt hàng công. Spalletti cũng không thể điền tên các trung vệ Federico Gatti, Bremer và Daniele Rugani vào danh sách thi đấu vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Napoli vs Juventus Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David

Dự đoán tỷ số Napoli 1-0 Juventus