Nhận định Real Madrid vs Juventus, 02h00 ngày 23/10: 2 hành trình đối nghịch

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Juventus, Champions League 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại Santiago Bernabeu, hai đội bóng có phong độ trái ngược nhau sẽ đối đầu: đội bóng thành Madrid đang có chuỗi trận thắng liên tiếp, tự tin thống trị cả La Liga lẫn Champions League, trong khi đại diện thành Turin đang sa sút phong độ.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Juventus

Sau một mùa giải không mấy thành công, Real Madrid đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng: giành lại vị thế ứng cử viên cho mọi danh hiệu tại chiến dịch 2025/26. Sự khởi đầu bùng nổ đã nhấn mạnh sự nghiêm túc trong tham vọng của Madrid. Tại La Liga, họ đã tích lũy được 24 trong số 27 điểm tối đa, dẫn đầu bảng. Sai lầm duy nhất của họ đến trong trận derby với Atletico (2-5), nhưng trận đấu này dường như là một ngoại lệ hơn là một xu hướng.

Vì ngay sau đó, Real đã trở lại mạnh mẽ. Trong lần ra quân gần nhất tại La Liga, Real đã thể hiện đẳng cấp của mình khi đánh bại Getafe với tỷ số 1-0. Mặc dù bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 80, nhưng đó là trận đấu mà Real Madrid đã chơi bóng nửa sân. Họ tung ra tới 23 cú sút. Chỉ có David Soria, người đã có 9 pha cứu thua, mới đủ sức cản Real Madrid thắng vùi dập Getafe ở trận này.

Tại Champions League, phong độ của Real cũng ấn tượng không kém, với 2 chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 7-1. Ở lượt trận thứ hai, sau một chuyến bay dài, họ dễ dàng đè bẹp Kairat Almaty 5-0 trên sân khách, thể hiện sức mạnh tấn công và chiều sâu đội hình đáng gờm. Xét về tổng điểm của tất cả các đội tham dự vòng bảng, chỉ Bayern Munich xếp trên Real, với việc ghi nhiều hơn 1 bàn.

Real Madrid đang toàn thắng ở Cúp C1

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Juventus

Bên kia chiến tuyến, NHM đang phải lo lắng cho Juventus. CLB này đã có khởi đầu mùa giải mới đầy hứa hẹn với 3 chiến thắng liên tiếp, dường như đưa họ trở lại cuộc đua giành vị trí dẫn đầu Serie A.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Đội bóng thành Turin hiện không thắng trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối tuần trước, 'Bà đầm già' đã phải chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải, thua 0-2 trên sân khách trước Como. Thất bại này không phải là một sự may rủi mà nó là gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Juventus.

Thế trận cho thấy Como mới là đội sắc bén hơn, tổ chức tốt hơn và xứng đáng giành trọn 3 điểm. Kết quả là sau trận thua này, Juventus đã tụt khỏi Top 4 Serie A, tụt xuống vị trí thứ 7. Xét đến phong độ không ổn định của họ, rõ ràng Juventus bị đánh giá thấp hơn Real Madrid khá nhiều ở lần gặp gỡ này.

Tại Champions League, Juventus cũng chỉ bỏ túi 2 điểm sau 2 trận hòa. Xét về mọi yếu tố, thực sự đáng lo cho Bà đầm già khi họ phải làm khách của một Real toàn thắng trên sân nhà từ đầu chiến dịch.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Juventus

Real Madrid đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương trước trận đấu này. Antonio Rudiger và Dean Huijsen đều vắng mặt, trong khi Trent Alexander-Arnold và Ferland Mendy chỉ vừa mới trở lại tập luyện. David Alaba cũng sẽ cần được kiểm tra y tế trước giờ ra sân. Trong bối cảnh trận El Clasico sẽ diễn ra vào cuối tuần, xem ra Real Madrid sẽ không mạo hiểm. Bên kia chiến tuyến, Juventus có đủ quân số để lựa chọn.