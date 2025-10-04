Nhận định Real Madrid vs Villarreal, 2h00 ngày 5/10: Tung hoành ngang dọc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid vừa “rửa mặt” bằng trận thắng tưng bừng ở cúp châu Âu và giờ sẽ hướng sự tập trung vào Villarreal. Với chuỗi 8 trận thắng tại Bernabeu, thầy trò Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ tiếp tục gieo sầu cho Tàu ngầm vàng.

68dc9fa9caf15.jpg
Mbappe là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

Nhận định trước trận đấu Real Oviedo vs Real Madrid

Chiến thắng 5-0 trước Kairat Almaty ở Champions League giống như liều thuốc giải tỏa áp lực cho Real Madrid. Trước đó vài ngày, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa nhận thất bại trong trận derby căng thẳng với Atletico. Vì thế, màn vùi dập đại diện Kazakhstan không chỉ giúp thầy trò Xabi Alonso tìm lại cảm giác chiến thắng mà còn tạo cú hích tinh thần trước khi trở lại La Liga.

Đối thủ tiếp theo của Real Madrid là Villarreal, cái tên vốn luôn gây ra nhiều khó chịu cho các ông lớn tại Tây Ban Nha. Dù không được đánh giá cao bằng Real về lực lượng, nhưng “Tàu ngầm vàng” vẫn đang có bước chạy đà ổn định. Villarreal hiện xếp ngay sau Real trên bảng xếp hạng với 16 điểm, chỉ kém 2 điểm. Khoảng cách sít sao ấy khiến cuộc chạm trán tại Bernabeu càng thêm đáng chờ đợi.

Xét về phong độ, Real nhỉnh hơn đôi chút. Los Blancos thắng 4/5 trận gần nhất, trong khi Villarreal cũng kịp bỏ túi 3 chiến thắng ở cùng quãng thời gian. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở yếu tố sân bãi. Bernabeu đang là “pháo đài” bất khả xâm phạm khi Real toàn thắng 8 trận gần đây trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Villarreal lại thi đấu thiếu ổn định khi rời xa tổ ấm, chỉ thắng 1 trong 4 chuyến làm khách gần nhất.

Tuy nhiên, không thể xem nhẹ những khó khăn Real phải đối diện. Việc vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc, cộng thêm quãng di chuyển xa để đá cúp châu Âu, chắc chắn ảnh hưởng đến thể lực các trụ cột. Trong khi đó, Villarreal với tâm lý thoải mái hoàn toàn có thể nhập cuộc với quyết tâm cao, sẵn sàng gây bất ngờ nếu Real chủ quan.

Dẫu vậy, với hàng công đang dần tìm lại cảm hứng, cùng sự hậu thuẫn của khán giả nhà, Real Madrid vẫn được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Khả năng cao, đó sẽ là một trận đấu không dễ dàng, nơi Los Blancos nhiều khả năng giành chiến thắng với tỷ số sít sao để tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid đạt phong độ cao với 8/9 chiến thắng kể từ đầu mùa giải. Atletico Madrid là đội bóng duy nhất đánh bại Los Blancos.

Villarreal có khởi đầu đầy hứa hẹn với thành tích thắng 5, hòa 2 và thua 2 trên mọi đấu trường. Họ chỉ xếp sau 2 “Gã khổng lồ” Barcelona và Real Madrid trên BXH La Liga.

Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía Real Madrid. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, đội bóng Hoàng gia thắng 4, hòa 1 và chỉ một lần nếm mùi thất bại. Sự áp đảo này càng củng cố niềm tin rằng thầy trò Xabi Alonso đủ khả năng bỏ túi 3 điểm để duy trì vị trí dẫn đầu.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid thiếu Alexander-Arnold, Carvajal, Ferland Mendy và Rudiger vì chấn thương.

Villarreal không có sự phục vụ của Gerard Moreno, Willy Kambwala, Logan Costa và Pau Cabanes.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Vinicius Jr, Mbappe.

Villarreal: Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Parejo, Gueye, Partey; Pepe, Mikautadze, Buchanan.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-1 Villarreal

Khanh Kiều
