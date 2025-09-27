Nhận định Atletico Madrid vs Real Madrid, 21h15 ngày 27/9: Đại chiến rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Derby Madrid luôn căng thẳng và khó lường, nhưng sự trái ngược về phong độ khiến cán cân nghiêng hẳn về phía Real Madrid. Liệu Atletico Madrid có đủ bản lĩnh để ngăn bước tiến của Mbappe cùng các đồng đội?

Real Madrid toàn thắng 7 trận đấu kể từ đầu mùa giải.

Nhận định trước trận đấu Atletico Madrid vs Real Madrid

Real Madrid đang thể hiện sức mạnh đáng sợ ở mùa giải 2025/26. Kể từ khi khởi tranh đến nay, thầy trò HLV Xabi Alonso toàn thắng cả 7 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại La Liga, sau 6 vòng đấu họ chễm chệ trên ngôi đầu bảng với khoảng cách 2 điểm so với ĐKVĐ Barcelona. Los Blancos cho thấy bản lĩnh của một "ông lớn" khi có 2 chiến thắng trong thế thiếu người trước Real Sociedad và Marseille.

Trong bối cảnh đang đạt phong độ cao, Real Madrid hoàn toàn tự tin hành quân đến Metropolitano. Đáng nói, thành tích sân khách của Los Blancos gần đây rất ấn tượng, thắng cả 5 chuyến xa nhà gần nhất, mỗi trận ghi tối thiểu 2 bàn.

Atletico Madrid đang bất ổn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid đang có sự khởi đầu rất chậm chạp. Đoàn quân của HLV Diego Simeone gặp bế tắc trong khâu tấn công và đánh mất đi điểm mạnh vốn có. Khả năng phòng thủ trứ danh của Atletico Madrid bỗng dưng biến mất trong thời gian gần đây. Kể từ đầu mùa giải, Los Rojiblancos mới chỉ có 1 lần giữ sạch mành lưới sau 7 trận đấu. Dù vừa có chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano, nhưng đây không phải là màn trình diễn thuyết phục của đoàn quân HLV Diego Simeone.

Atletico Madrid liên tục bị đối thủ dẫn trước và chỉ có thể giành 3 điểm nhờ vào sự "xuất thần" của tiền đạo Julian Alvarez. Đây là màn tái xuất cần thiết của chân sút sinh năm 2000 trong bối cảnh trận Derby Madrid đang đến rất gần.

Trong khi đó, Real Madrid cho thấy họ đang là đội bóng có khả năng công thủ rất toàn diện. Sau 6 vòng đấu La Liga, Los Blancos ghi 14 bàn thắng và chỉ chịu thua kém Barcelona ở thông số này. Real Madrid lại nhỉnh hơn đội bóng xứ Catalan ở khả năng phòng ngự khi mới nhận 3 bàn thua, thành tích tốt nhất giải đấu.

Với đẳng cấp và sự thăng hoa hiện tại, Real Madrid được đánh giá cao hơn hẳn trong trận Derby Madrid. Dẫu vậy, với tính chất căng thẳng của một trận Derby, nhiều khả năng đội bóng Hoàng gia chỉ có thể rời Metropolitano với chiến thắng tối thiểu, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Real Madrid

Dưới triều đại của HLV Xabi Alonso, Real Madrid đã giành tới 11 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại.

Atletico Madrid thi đấu phập phù ở mùa giải này với thành tích thắng 2, hòa 3, thua 2.

Thành tích đối đầu gần đây giữa đôi bên là rất cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội thắng 1 trận và hòa nhau 3 trận.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Real Madrid

Atletico Madrid thiếu vắng Gimenez, Johnny Cardoso và Thiago Almada vì chấn thương.

Real Madrid không có sự phục vụ của Alexander-Arnold, Ferland Mendy và Rudiger.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Real Madrid

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Griezmann, Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid 0-1 Real Madrid