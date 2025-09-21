Nhận định Barcelona vs Getafe, 02h00 ngày 22/9: Giải mã hiện tượng

Rashford được kỳ vọng tiếp tục thăng hoa.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Getafe

Barcelona đang tràn đầy sự hứng khởi sau chiến thắng 2-1 trước Newcastle trên sân St James’ Park. Trở về Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalan sẽ tiếp đón Getafe và đây là trận đấu họ buộc phải có 3 điểm. Real Madrid đã giành chiến thắng trong trận đấu vào thứ Bảy để nâng khoảng cách giữa hai đội lên thành 5 điểm. Để tiếp tục bám đuổi đại kình địch, đoàn quân của HLV Flick rất cần chiến thắng và nếu thắng đậm thì càng tốt.

Getafe không phải đối thủ dễ chơi khi thường gây nhiều khó khăn cho Barcelona trong những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, Getafe chỉ làm được điều đó mỗi khi được chơi trên sân nhà. Còn trong những chuyến hành quân tới Catalan, đội chủ sân Coliseum Alfonso Perez thường dễ dàng chịu trận và bại trận. Ở mùa giải này, đoàn quân của HLV Bordalas đang chơi rất tốt với 3 chiến thắng và tạm xếp thứ 5. Getafe vẫn thể hiện khả năng phòng ngự chặt chẽ và chớp thời cơ rất tốt để ghi bàn.

Đội khách chắc chắn sẽ tiếp tục trình diễn lối chơi này trong cuộc đấu với ĐKVĐ Barcelona. Về phía các học trò của Flick, họ sẽ phải xuyên phá khối bê tông vững chắc này mà không có sự phục vụ của ngôi sao Lamine Yamal. Trong trận đấu với Newcastle, đội bóng xứ Catalan đã bế tắc trong cả hiệp 1 trước khả năng phòng ngự lì lợm và đầy khoa học. Họ chỉ có thể phá vỡ hàng thủ của đối phương trong hiệp 2 nhờ vào 2 khoảnh khắc bùng nổ của tiền đạo Marcus Rashford.

Tiền đạo người Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ để mang về thêm 1 chiến thắng nữa trong bối cảnh Barcelona không có Yamal. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Pedri và De Jong đã bẻ gãy mối liên kết chặt chẽ của hàng tiền vệ Newcastle, họ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong trận đấu với Getafe. Những pha xử lý lắt léo và biến ảo của Pedri trong không gian hẹp cùng những đường chọc khe sáng tạo sẽ là "chất xúc tác" hoàn hảo dành cho những cầu thủ tấn công bên phía Barcelona. Một đường chọc khe sắc lẹm kết hợp với nhịp di chuyển thông minh của những Raphinha, Rashford là đủ để đánh sập khối phòng ngự kiên cố của Getafe.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Getafe

Barcelona vẫn đang bất bại ở mùa này với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng xứ Catalan đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp (3 bàn/1 trận).

Getafe cũng đang chơi ấn tượng với 3/4 chiến thắng tại La Liga và mới nhận 1 thất bại. Họ có 2 trận đấu giữ sạch lưới.

Barcelona chỉ thua 1/10 lần đối đầu gần nhất trước Getafe và giành 5 chiến thắng. Đội bóng xứ Catalan có chuỗi 9 trận bất bại và thất bại gần nhất đã diễn ra cách đây gần 5 năm.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Getafe

Barcelona thiếu Ter Stegen, Gavi và Balde, Yamal do chấn thương. Getafe không có sự phục vụ của Juanmi vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Getafe

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Martin; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; Torres.

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso.

Dự đoán tỷ số Barcelona 2-0 Getafe