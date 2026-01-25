Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Futsal Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại giải châu Á 2026

Trọng Đạt
TPO - Trước các đối thủ mạnh như Thái Lan, Kuwait và Lebanon, đội tuyển futsal Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện thể lực, lối chơi và tinh thần, hướng tới trận ra quân tại vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Ngày 25/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi rèn thể lực tại phòng gym của khách sạn Le Meridien (Jakarta), tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trước thềm trận ra quân tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Buổi tập kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia thể lực. Các tuyển thủ tập trung vào những bài tập tăng cường sức mạnh, duy trì độ dẻo dai và khả năng chịu tải, nhằm đảm bảo trạng thái thể lực tốt nhất sau quãng thời gian di chuyển và tập luyện với cường độ cao.

Theo ghi nhận, toàn đội đang có thể trạng ổn định. Đáng chú ý, Châu Đoàn Phát, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, đã hoàn thành trọn vẹn giáo án và cho thấy tín hiệu tích cực.

Ngay sau buổi tập, đội tuyển bước vào phiên họp chuyên môn, xem lại băng hình một số trận đấu gần đây. HLV Diego Giustozzi trực tiếp phân tích các tình huống điển hình, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục. Qua đó, các cầu thủ có cái nhìn cụ thể và thực tế hơn, phục vụ cho việc hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Theo kế hoạch, vào lúc 16h30 chiều cùng ngày, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có buổi tập làm quen tại nhà thi đấu chính thức của VCK futsal châu Á 2026. Ban tổ chức bố trí 60 phút để đội tuyển làm quen với mặt sân, ánh sáng và điều kiện thi đấu, qua đó hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân ngày 27/1 tới.

Tại giải đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ được đánh giá mạnh gồm đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Tại đấu trường futsal châu Á, đội tuyển futsal Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết năm 2016, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự FIFA Futsal World Cup.

Với vị thế hiện tại cùng làn gió mới đến từ các nhân tố trẻ xuất sắc trong những năm gần đây, thầy trò HLV Diego Giustozzi tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tạo thêm dấu ấn mới tại sân chơi futsal châu lục.

Trọng Đạt
#Futsal Việt Nam #Châu Á 2026 #đội tuyển #thể lực #giải đấu #HLV Diego Giustozzi #bảng B

