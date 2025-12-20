Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thất bại ở SEA Games 33, HLV tuyển Thái Lan tuyên bố đóng mạng xã hội, 'đoạn tuyệt futsal chuyên nghiệp'

Đặng Lai

TPO - HLV người Tây Ban Nha của đội tuyển futsal Thái Lan, Miguel Rodrigo, đã tuyên bố chia tay sự nghiệp huấn luyện. Quyết định này được ông đưa ra sau thất bại của đội nhà ở trận tranh HCV SEA Games 33.

miguel-1730911370663778703555.jpg
HLV Miguel Rodrigo

Tối qua, tuyển futsal Thái Lan đã thất bại khó tin trước Indonesia ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33. Thất bại 1-6 khiến Miguel Rodrigo muối mặt. Thực ra, ông đã có kế hoạch giải nghệ từ trước và chỉ gắn bó với Thái Lan đến hết SEA Games 33. Nhưng có lẽ Miguel Rodrigo cũng không thể nghĩ rằng mình ngày chia tay của mình lại buồn như thế.

Trước khi chia tay, ông đã gửi đi một thông điệp rất dài. Trong đó, ông nhấn mạnh: “Hôm qua là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, và tôi muốn chia sẻ điều đó với mọi người. Trận đấu SEA Games hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi với tư cách HLV futsal chuyên nghiệp. Thật tiếc là tôi không thể kết thúc bằng một chiến thắng để làm hài lòng tất cả mọi người".

Trước đó, Miguel Rodrigo đã thông báo ý định giải nghệ với LĐBĐ Thái Lan và ông được thuyết phục ở lại đến hết SEA Games 33. Nay khi mọi thứ hoàn tất, ông bắt đầu cho chương mới trong cuộc đời, là chia tay futsal và dành thời gian chăm sóc gia đình.

602001475-1404665744347592-4465699735185585160-n.jpg
Tuyển futsal Thái Lan thua 1-6 trước Indonesia

Nhưng không rõ có phải vì dư âm thất bại ở chung kết SEA Games 33 hay không mà Miguel Rodrigo còn tuyên bố đóng tất cả tài khoản mạng xã hội, cắt đứt mọi liên hệ với cuộc sống cũ và “đoạn tuyệt với futsal chuyên nghiệp”, trích lời tờ Thairath.

Ông nhấn mạnh: "Lý do tôi giải nghệ khỏi futsal chuyên nghiệp rất rõ ràng: Tôi cần trở về Tây Ban Nha để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời và chăm sóc gia đình. Đây là lý do cá nhân và liên quan đến gia đình, và đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi lúc này. Tôi sẽ không còn huấn luyện bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào nữa, dù là CLB hay đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp của tôi với futsal đã kết thúc.

Từ nay trở đi, tôi sẽ vận dụng toàn bộ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình vào niềm đam mê thứ hai: dạy học cho trẻ em và đào tạo các tài năng. Tôi sẽ làm việc với CLB nghiệp dư Albolote FS tại quê nhà".

Đáng chú ý, Miguel Rodrigo từng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam từ tháng 6/2017 đến tháng 11/2019. Nhà cầm quân này giúp đội tuyển futsal Việt Nam đoạt HCĐ SEA Games 2017, giành hạng 3 giải futsal Đông Nam Á 2019.

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 U22 Việt Nam #chung kết SEA Games 33 #futsal Thái Lan #Miguel Rodrigo

