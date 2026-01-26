Sông Lam Nghệ An gặp PVF-CAND tại chung kết giải U19 Quốc gia 2025/26

TPO - Chiến thắng thuyết phục trước Thể Công Viettel I giúp Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chung kết Giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia - cúp Modern 2025/26 và đối thủ của họ là PVF-CAND sau khi đội chủ nhà giành chiến thắng ở loạt rút luân lưu trước Hà Nội.

Là đội bóng thi đấu thuyết phục nhất kể từ đầu giải, Sông Lam Nghệ An tự tin bước vào trận bán kết trước Thể Công Viettel I. Đội bóng xứ Nghệ chơi áp sát, mạnh mẽ và ít khi để đối phương có những pha tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel I không phải những người dễ bị đánh bại. Họ phòng ngự tập trung và kiên nhẫn chờ đợi những pha phản công sắc bén về phía khung thành của Sông Lam Nghệ An.

Nhưng đây là trận đấu mà Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của Sông Lam Nghệ An tiếp tục chứng minh năng lực của mình. Anh chơi rất hay và giúp Sông Lam Nghệ An kiểm soát tốt tuyến giữa. Dù vậy, hiệp 1 dần trôi về những phút cuối mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào giờ nghỉ với thế cân bằng.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục tấn công ấn tượng hơn và điều gì đến đã phải đến. Phút 64, từ đường chuyền của Anh Dũng, Tấn Minh có pha bấm bóng kĩ thuật từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An.

Bàn thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt dễ toan tính hơn. Đại diện xứ Nghệ dần lùi thấp đội hình phòng ngự còn Thể Công Viettel I buộc phải dâng cao tấn công.

Phút 71, Sông Lam Nghệ An tổ chức phản công nhanh. Sau pha cản phá của thủ môn bên phía Thể Công Viettel I, Hoàng Minh Hợi băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Trong những phút còn lại, nỗ lực của Thể Công Viettel I không được đền đáp. Văn Thái và đồng đội bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số để rồi đành chấp nhận nhìn Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết 1 lúc 17h, PVF-CAND đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Hà Nội sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 5-3, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu diễn ra kịch tính và giàu cảm xúc, đúng với tính chất của một màn so tài đỉnh cao.

PVF-CAND là đội mở tỷ số trước ở phút 68, khi Nguyễn Trọng Đức Vũ (số 10) tận dụng tốt cơ hội để đưa bóng vào lưới Hà Nội, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Hà Nội không dễ dàng buông xuôi. Đến phút 88, Đàm Tiến Phát (số 99) ghi bàn gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt luân lưu may rủi.

Trên chấm 11m, PVF-CAND thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng đáng khen ngợi khi thực hiện thành công 5 lượt sút, trong khi Hà Nội không thể tận dụng một cơ hội. Chung cuộc, PVF-CAND thắng 5-3 trên loạt penalty, qua đó khép lại trận đấu với một chiến thắng đầy cảm xúc và xứng đáng. Kết quả này giúp chủ nhà PVF-CAND có mặt tại trận chung kết gặp Sông Lam Nghệ An, lúc 16h ngày 27/1 tới.