Scottie Scheffler 'dạo chơi' giữa sa mạc, vô địch The American Express với cách biệt bốn gậy

TPO - Scottie Scheffler tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng chiến thắng thuyết phục tại The American Express, khi đăng quang với cách biệt bốn gậy so với nhóm bám đuổi.

Scottie Scheffler bước vào vòng cuối The American Express với thành tích ấn tượng: chín lần liên tiếp trên PGA Tour. Mỗi khi xuất phát trong ngày chung kết với vị trí đồng dẫn đầu hoặc kém một gậy, anh đều biết cách biến cơ hội thành chiến thắng.

Tại tổ hợp sân golf nằm giữa sa mạc PGA West lần này, lịch sử lặp lại khi Scheffler khởi đầu vòng cuối kém Si Woo Kim một gậy và đồng điểm với tài năng trẻ 18 tuổi Blades Brown.

Và kết quả đã quá quen thuộc, Scheffler thi đấu như không ai cản nổi. Anh đánh 66 gậy (-6) vòng cuối trên sân Stadium Course để cán đích với tổng điểm -27, bỏ xa nhóm bám đuổi tới bốn gậy.

Đây là chiến thắng thứ 20 trong sự nghiệp PGA Tour của Scheffler, đạt được chỉ trong vòng bốn năm, đồng thời giúp golfer 29 tuổi vượt cột mốc 100 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp. Trong lịch sử PGA Tour, chỉ Tiger Woods và Rory McIlroy từng chạm tới cột mốc này.

“Được đặt tên mình bên cạnh những huyền thoại như Tiger hay Rory chắc chắn là điều đặc biệt", Scheffler chia sẻ. "Khi bước vào giải đấu, tôi chỉ tập trung chuẩn bị tốt nhất có thể và chơi đúng với khả năng của mình".

Chiến thắng tuyệt đối

The American Express một lần nữa cho thấy Scheffler có thể chiến thắng trong mọi điều kiện sân bãi. Anh mở màn vòng cuối bằng cú đánh gậy sắt từ khoảng cách 133 yard, đưa bóng cách cờ chưa đầy 1,5 mét để ghi birdie. Trong cả vòng đấu, anh tận dụng gần như tuyệt đối các cơ hội ở khoảng cách ngắn, với tám cú putt birdie trong phạm vi dưới 1,5 mét.

Sau bogey ở hố số 2 khiến Scheffler tạm kém Kim hai gậy, cục diện nhanh chóng được định đoạt. Si Woo Kim và Blades Brown cùng đánh +2, rơi xuống lần lượt hạng T6 và T18. Trong khi đó, Scheffler hoàn tất nửa đầu vòng đấu với 32 gậy (-4), rồi tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ các cú đánh áp cờ ở hố 12 và 14, có thời điểm dẫn trước tới 5 gậy.

“Áp lực chỉ thực sự xuất hiện khi bạn bước vào giải đấu và tranh chấp danh hiệu", Scheffler nói. “Thật tuyệt khi thấy những gì tôi tập luyện, đặc biệt là các cú đánh gậy sắt, được phát huy đúng lúc".

Sai lầm hiếm hoi của Scheffler đến ở hố 17 par-3 khi anh đánh bóng xuống nước và mắc double bogey. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến cục diện chung, bởi khoảng cách đã quá an toàn.

Ryan Gerard, Jason Day, Matt McCarty và Andrew Putnam đồng hạng 2 với tổng điểm -23. Jason Day gây ấn tượng khi đánh vòng tốt nhất ngày với 64 gậy.