Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối: 'Nếu gặp Hàn Quốc ở chung kết, đó hẳn là một kịch bản đẹp'

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù không thể tiến vào trận chung kết, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã có một hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2026. Chiến thắng kịch tính 7-6 trên chấm luân lưu trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba đã để lại trong lòng HLV Kim nhiều cảm xúc lẫn lộn: tiếc nuối, tự hào và niềm tin vào tương lai.

2.png
HLV Kim Sang-sik giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Ảnh: Bongdaplus

U23 Việt Nam đã khởi đầu giải đấu tại Saudi Arabia 2026 với màn trình diễn đầy ấn tượng. Ở vòng bảng, đội bóng áo đỏ lần lượt đánh bại Jordan 2-0, vượt qua Kyrgyzstan 2-1 và đánh bại Saudi Arabia 1-0 để đứng đầu bảng A. Tiến vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở.

Tuy nhiên, tại bán kết, đoàn quân của HLV Kim không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc và chấp nhận thất bại 0-3. Dù vậy, trận tranh hạng ba lại là cơ hội để các cầu thủ chứng minh tinh thần chiến đấu kiên cường. Họ hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút và giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên chấm luân lưu.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người hâm mộ trên Bongdaplus sáng 26/1, HLV Kim Sang-sik bộc bạch: “Nếu được gặp Hàn Quốc ở trận chung kết, đó hẳn sẽ là một kịch bản đẹp. Hàn Quốc không chỉ là đối thủ mạnh, mà còn là quê hương của tôi. Nhiều đồng nghiệp cũ và bạn bè từng sát cánh cùng tôi ở K.League giờ nằm trong ban huấn luyện bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, tất cả những cảm xúc cá nhân ấy đều phải gác lại để tập trung tuyệt đối cho nhiệm vụ và khát khao chiến thắng".

screen-shot-2026-01-26-at-114532.png

HLV Kim cũng kể về những khoảnh khắc đầy cảm xúc sau thất bại tại bán kết trước U23 Trung Quốc: “Chiếc tivi ở nhà vẫn nguyên vẹn. Vợ tôi không nhắc gì về việc có đập TV hay không, mà chỉ động viên, nói rằng tôi đã vất vả quá nhiều và để đạt được thành tích như vậy, chỉ việc vào bán kết đã rất đáng trân trọng. Những lời động viên ấy giúp tôi bình tâm và nhìn mọi thứ tích cực hơn".

Về trận đấu với U23 Trung Quốc, HLV Kim thừa nhận: “Trước trận đấu, tôi rất tự tin vào lực lượng của mình và các cầu thủ cũng vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật. Nhưng khi bóng lăn, những lỗi ngoài dự kiến và chấn thương của Hiểu Minh ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, khiến các cầu thủ phần nào đánh mất sự tự tin vốn có. Dù ai cũng khát khao chiến thắng, kết quả cuối cùng vẫn là nỗi buồn lớn".

Tấm HCĐ giải U23 châu Á đến ngay sau khi U23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33, HLV Kim không giấu được niềm tự hào với các học trò: “Tấm HCV SEA Games vừa qua là thành tích đáng trân trọng, nhưng ngay sau đó các cầu thủ đã bước vào hành trình U23 châu Á với lịch thi đấu khắc nghiệt. Nhìn cách các em chiến đấu không chỉ vì thành tích mà vì màu cờ sắc áo, tôi thực sự cảm thấy tự hào. Dù có tiếc nuối khi không vào chung kết, tôi tin rằng tinh thần, kỷ luật và bản lĩnh của U23 Việt Nam sẽ là nền tảng cho những thành công tiếp theo".

Trọng Đạt
