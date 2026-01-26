Sau thành công của U23 Việt Nam, bước ngoặt mới trong phát triển bóng đá trẻ đang được tạo ra

TPO - Các chiến tích liên tiếp của U23 Việt Nam đã chứng minh sự đúng đắn của bóng đá Việt Nam khi đầu tư vào đào tạo trẻ. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin vào những cột mốc phi thường khác sẽ lại được thiết lập trong tương lai, khi bóng đá trẻ sẽ còn phát triển nhanh, xa hơn nữa với bước đột phá từ Giải U14 miền Bắc 2025/26.

Mặc dù hành trình VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn ngây ngất với chiến tích của U23 Việt Nam.

Không chỉ là tấm huy chương Đồng với chiến thắng ngoan cường trước U23 Hàn Quốc, những chiến binh Sao vàng đã chứng minh ý chí, nghị lực và tinh thần Việt, đồng thời nhấn mạnh chất lượng bóng đá rất khác xưa. Dựa trên nền tảng kỹ thuật, thể lực cùng ý thức chiến thuật và tư duy hiện đại, lứa trẻ Việt Nam sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ. Có thể nói, giấc mơ nâng tầm bóng đá Việt dần trở thành hiện thực.

Chứng kiến những gì U23 Việt Nam đã thể hiện, từ các chuyên gia trong nước đến truyền thông quốc tế đều ca ngợi Việt Nam đang đi đúng hướng khi theo đuổi chiến lược dài hạn, đầu tư bài bản và bền bỉ phát triển bóng đá trẻ. Với rất nhiều trung tâm đào tạo trẻ trên khắp cả nước, các tài năng bóng đá được tuyển lựa, sau đó tập luyện, trui rèn kỹ năng trong những môi trường tốt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các cầu thủ U23 Việt Nam một lần nữa ghi dấu ấn. Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 là huy chương Đồng U23 châu Á 2026.

Tuy vậy, để bóng đá trẻ tiếp tục phát triển bền vững, nhanh và xa hơn nữa, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Một trong những điều cần cải thiện chính là gia tăng thực chiến, thi đấu cọ xát để cầu thủ tự trưởng thành.

Cựu HLV ĐT Việt Nam Philippe Troussier từng chỉ ra rằng, khác biệt giữa cầu thủ trẻ Việt Nam và Nhật Bản hay châu Âu không nằm ở tố chất, mà ở số trận được thi đấu mỗi năm. Theo ông, một cầu thủ trẻ cần ra sân tối thiểu 35–40 trận/năm để phát triển đúng hướng, trong khi tại Việt Nam, số trận đấu chỉ khoảng 1/3. Thường thì các lứa U14 một năm chỉ có vài tháng đấu Cúp, đội nhiều nhất đá khoảng 9 trận, còn lại là tập "chay".

Trong bối cảnh đó, Giải U14 miền Bắc 2025/26 ra đời như một bước đột phá trong hệ thống đào tạo trẻ Việt Nam. Thay vì thể thức đá Cúp, Giải mô phỏng mô hình vận hành của một mùa giải chuyên nghiệp với hai lượt đi và về, các trận đấu diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026. Hệ thống vận hành, từ đăng ký cầu thủ, trang phục, điều lệ đến trọng tài, lịch thi đấu đều tuân theo chuẩn chuyên nghiệp, chỉ điều chỉnh thời lượng trận còn 40 phút/hiệp để phù hợp thể lực lứa tuổi. Như vậy, các cầu thủ nhí sẽ được trải nghiệm môi trường bóng đá thực thụ ngay từ tuổi 13–14.

Trận đấu giữa U14 Hà Nội FC và U14 SLNA tại Giải U14 miền Bắc 2025/26.

Với Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội (thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T) làm đầu mối tổ chức, mùa giải đầu tiên quy tụ 8 đội đến từ các lò đào tạo trẻ hàng đầu, gồm Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, PVF, Nam Định, Hải Phòng, Hoài Đức, Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An.

Ngay khi khởi tranh, giải đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, đồng thời thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Thậm chí nhiều người cho rằng mô hình phải được tiếp tục duy trì, đồng thời nhân rộng sang các lứa U17, U19 và U21, tạo nên mạch thi đấu liên tục quanh năm, qua đó giúp cầu thủ trẻ phát triển toàn diện cả thể lực, tư duy và bản lĩnh thi đấu.

Ông Adachi, Giám đốc kỹ thuật Hà Nội FC, chia sẻ: “Ngay từ khi còn làm Giám đốc kỹ thuật VFF, tôi luôn mong mỏi có những giải đấu theo thể thức League. Sau 5 năm chờ đợi, mong mỏi ấy đã thành hiện thực với giải U14 miền Bắc. Tôi cho rằng hệ thống thi đấu quanh năm của bóng đá trẻ Việt Nam cùng chu trình phát triển liên tục: thi đấu - tập luyện - thi đấu là con đường duy nhất nếu chúng ta muốn vươn lên tầm châu Á".

Các cầu thủ lứa U14 được trải nghiệm môi trường bóng đá thực thụ tại Giải U14 miền Bắc 2025/26.

Vào ngày các cầu thủ U23 Việt Nam trở về nước sau cuộc chinh phục VCK U23 châu Á 2026, Giải U14 miền Bắc 2025/26 cũng khép lại sau 14 vòng tranh tài, với ngôi vô địch thuộc về Hà Nội FC nhờ màn bứt phá ngoạn mục ở những vòng đấu cuối. SLNA, CAHN và Thể Công Viettel là những đội xếp sau, trên PVF, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hoài Đức. Con số 218 bàn thắng sau 56 trận (trung bình 3.89 bàn/trận) và cuộc cạnh tranh ngôi vô địch đầy gay cấn ở những vòng đấu cuối đã chứng minh chất lượng chuyên môn rất cao của giải đấu.

Sau thành công của Giải U14 miền Bắc 2025/26 với hình thức "mini League", rất có thể bóng đá trẻ Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, bài bản, bền vững và gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Nếu mô hình này được triển khai ở các hệ tuổi khác trong hệ thống, giải U14 League hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt lịch sử, đặt nền móng cho một thế hệ cầu thủ Việt Nam trưởng thành từ những mùa giải thực thụ.

Và khi ấy, chúng ta sẽ lại có những kỳ tích mới trên đấu trường quốc tế, hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm của bóng đá Việt.