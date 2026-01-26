Quảng Ninh đăng cai Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á

Theo thông tin mới nhất, giải năm nay dự kiến tổ chức đầy đủ 3 loại vũ khí, gồm kiếm ba cạnh, kiếm chém và kiếm liễu, cho nam và nữ. Giải sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu của Quảng Ninh, đây từng là địa điểm được lựa chọn tổ chức giải trong hệ thống quốc gia năm 2025.

Quảng Ninh đăng cai Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á. Ảnh minh họa

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 cũng được xem là sự kiện quốc tế đáng chú ý của đấu kiếm Việt Nam trong năm, bởi đã nhiều năm Việt Nam mới trở lại vai trò chủ nhà ở một giải đấu kiếm quốc tế. Lần gần nhất các kiếm thủ Việt Nam thi đấu một giải quốc tế chính thức trên sân nhà trong bối cảnh đối đầu khu vực là SEA Games 31 năm 2022 tại Hà Nội.

Năm 2026, nhiều đội tuyển trong khu vực sẽ bước vào giai đoạn thi đấu dày, trong đó tâm điểm là ASIAD 20 tại Nhật Bản, diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026. Đây là mốc quan trọng trước khi các kiếm thủ Đông Nam Á di chuyển sang Việt Nam dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026 trong tháng 10/2026.

Ở đấu trường đa môn, tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan từ 9/12 đến 20/12/2025, đấu kiếm ghi nhận 5 quốc gia tham dự, gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia. Đội tuyển Việt Nam thi đấu đủ các nội dung của 3 vũ khí và giành 3 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ, trong đó các HCV đến từ kiếm ba cạnh cá nhân, kiếm chém cá nhân và kiếm chém đồng đội.