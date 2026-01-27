Hơn 500 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026

Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - tranh Cúp Nam Long sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2026 với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng, thu hút khoảng 500 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây được xem là giải Pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 27/1, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - tranh Cúp Nam Long tại Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Võ Ngọc Văn Quân - Giám đốc VTV Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Pickleball là môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam nhưng đang phát triển nhanh nhờ tính chất dễ tiếp cận, phù hợp nhiều lứa tuổi, góp phần rèn luyện sức khỏe và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, trong những năm gần đây, phong trào pickleball đã bắt đầu hình thành và lan tỏa tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại TP. Cần Thơ. Từ thực tiễn đó, VTV Cần Thơ mong muốn tổ chức một giải đấu quy mô lớn, chuyên nghiệp, tạo cú hích để pickleball trở thành phong trào thể thao cộng đồng bền vững trong khu vực.

Ông Võ Ngọc Văn Quân - Giám đốc VTV Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.

Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3/2026 tại Cụm sân Pickleball Nam Long, với sự tham gia của khoảng 500 vận động viên thuộc nhiều nhóm đối tượng: chuyên nghiệp, bán chuyên, phong trào, doanh nhân và khách mời. Đây là giải pickleball có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Với thông điệp “Lan tỏa lối sống năng động”, giải đấu hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng, khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đáng chú ý, giải đấu có nhiều nội dung thi đấu đa dạng, phù hợp nhiều trình độ. Đặc biệt, bảng đấu “Hoa khôi Pickleball” lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại, khỏe khoắn, tự tin và năng động trong thể thao, tạo điểm nhấn nhân văn và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

“Tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến hơn 2 tỷ đồng, thể hiện tính chuyên nghiệp, uy tín và sức hút của giải đấu, đồng thời khẳng định quyết tâm của Ban Tổ chức trong việc xây dựng một sân chơi thể thao chất lượng cao cho khu vực Tây Nam Bộ”, ông Quân thông tin

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phát biểu.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, sau khi sáp nhập, phong trào thể dục thể thao của Cần Thơ phát triển mạnh, với nhiều vận động viên tham gia thi đấu và đạt thành tích ở các giải khu vực, quốc gia và quốc tế. Hiện Sở đang phối hợp tham mưu Thành ủy ban hành đề án phát triển thể thao thành phố, dự kiến trình trong tháng 3 tới.

Theo ông Tuấn, những năm gần đây, hệ thống sân Pickleball trên địa bàn Cần Thơ phát triển nhanh, đặc biệt là việc đưa vào hoạt động Cụm sân Pickleball Nam Long, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, tạo nền tảng để môn Pickleball tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Liên quan đến du lịch, ông Tuấn cho biết Cần Thơ hiện có khoảng 869 cơ sở lưu trú, trong đó 144 khách sạn từ 1 - 5 sao, cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú khi thành phố tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Ngành du lịch cũng đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, trong đó vận động các cơ sở lưu trú giảm giá từ 20 - 30%, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.