Đang thăng hoa, MU chịu tổn thất cực lớn

TPO - Đang thăng hoa cùng tân HLV Michael Carrick, MU phải nhận tin không vui khi cầu thủ chạy cánh trái Patrick Dorgu dính chấn thương nặng.

Dorgu tỏa sáng dưới thời Carrick

Trong hai trận đầu tiên do HLV tạm quyền Michael Carrick dẫn dắt, MU đã gây bất ngờ lớn khi lần lượt đánh bại Man City và Arsenal. Một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của Quỷ đỏ ở 2 trận đấu này là Patrick Dorgu với hai bàn thắng đẹp mắt.

Patrick Dorgu được xem là phát hiện mới của MU khi được Michael Carrick đẩy lên đá như tiền vệ chạy cánh trái thay vì phải đá hậu vệ chạy cánh như dưới thời Ruben Amorim. Ngoài khả năng hỗ trợ phòng ngự cho Luke Shaw, Dorgu còn nổi bật ở khâu tấn công với những pha tăng tốc và dứt điểm không khác gì các tiền đạo.

Tuy nhiên, màn thăng hoa của MU cũng như Dorgu đã phải chịu đòn giáng mạnh sau trận thắng Arsenal vừa qua. Ngôi sao trẻ người Đan Mạch dính chấn thương không đáng có ở cuối trận khi nỗ lực theo đuổi đường chuyền sâu của đồng đội. Ban đầu, ban huấn luyện MU hy vọng Dorgu chỉ bị chuột rút nhưng cuộc kiểm tra y tế chính thức đưa ra kết quả tệ hơn nhiều lần.

Cụ thể, Dorgu bị tổn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu 10 tuần tới. Do MU chỉ còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh, nên Dorgu sẽ bỏ lỡ tổng cộng 8 trận đấu. Nếu hồi phục đúng kế hoạch, cầu thủ 21 tuổi này có thể trở lại khi Quỷ đỏ gặp Leeds vào ngày 11/4, sau dịp FIFA Days tháng 3.

Đây được đánh giá là tổn thất rất lớn với MU trong bối cảnh hiện tại, bởi lẽ họ không có nhiều phương án dự phòng cho vị trí tiền vệ cánh trái. Mất Dorgu, Quỷ đỏ cũng mất luôn phương án thay thế Luke Shaw nếu hậu vệ này vắng mặt.

Nhiều khả năng Michael Carrick sẽ sử dụng Cunha thay thế Dorgu trong các trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, điều này buộc ông phải thay đổi đôi chút chiến thuật, bởi lẽ Cunha có thiên hướng thi đấu giống “số 10” hơn một cầu thủ chạy bám cánh thuần túy.