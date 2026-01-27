Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuyển thủ nhập tịch Malaysia nói gì khi bất ngờ được giải cứu?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CLB Deportivo Alaves "bật đèn xanh" cho Facundo Garces trở lại đội một sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia được gỡ án treo giò tạm thời.

malaysia-2706.jpg

Theo New Straits Times, CLB Alaves đang thi đấu tại La Liga đã nhận thông tin từ CAS. Theo đó, trung vệ Garces được gỡ bỏ tạm thời lệnh cấm thi đấu, trước khi CAS ra phán quyết cuối cùng. Garces được phép hoạt động bình thường tại Alaves, bao gồm việc tham gia tập luyện trong lúc chờ đợi kết quả từ CAS.

Ở diễn biến khác, 2 cầu thủ Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado vỡ òa khi tạm thời được xóa án treo giò. Holgado viết: "Khi ánh sáng dần tắt, mặt trời lại xuất hiện và mọi chuyện vẫn ổn. Không có giông bão nào kéo dài mãi mãi". Palmero thì chia sẻ ngắn gọn: "Chúng tôi trở lại rồi đây".

Holgado và Palmero không được may mắn như Garces. Cả hai đã bị CLB chấm dứt hợp đồng, ngay sau khi FIFA ra quyết định treo giò 7 tuyển thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia trong 12 tháng. Việc được gỡ bỏ án treo giò giúp Holgado và Palmero dễ dàng hơn trong mục tiêu tìm bến đỗ mới.

Tối 26/1 (giờ Hà Nội), truyền thông Malaysia đưa tin với sự can thiệp từ CAS, án treo giò cho 7 cầu thủ tạm thời được tháo gỡ. Ngay lúc này, các cầu thủ có thể tham gia hoạt động bóng đá bình thường, cho đến khi CAS ra quyết định về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Một tia sáng đã lóe lên cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, trang NST dẫn chia sẻ từ chuyên gia bóng đá Malaysia Nick Ermann, kêu gọi tất cả bình tĩnh vì CAS chưa đưa ra quyết định cuối.

"Quyết định gỡ treo giò tạm thời cho 7 cầu thủ không liên quan đến phán quyết cuối cùng từ CAS cho đơn kháng cáo từ FAM. Chúng ta không nên vội mừng về tín hiệu cho thấy vụ kháng cáo sẽ thành công. Nếu CAS bác bỏ trong thời gian tới, mọi thứ vẫn sẽ quay về vạch xuất phát", ông Nick Ermann nhận định.

Tuyển Malaysia sẽ đối đầu Việt Nam vào tháng 3 tới. Nếu CAS đưa ra quyết định sau thời điểm tuyển Malaysia gặp Việt Nam, 7 cầu thủ nhập tịch có thể ra sân thi đấu. Ngược lại, khi CAS bác đơn kháng cáo trước trận, hy vọng của FAM và 7 cầu thủ hoàn toàn dập tắt.

Hương Ly
#Malaysia #CAS #tuyển thủ nhập tịch #án treo giò #bóng đá #tuyển thủ malaysia #nhập tịch malaysia #malaysia vs việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục