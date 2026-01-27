Tuyển thủ nhập tịch Malaysia nói gì khi bất ngờ được giải cứu?

TPO - CLB Deportivo Alaves "bật đèn xanh" cho Facundo Garces trở lại đội một sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia được gỡ án treo giò tạm thời.

Theo New Straits Times, CLB Alaves đang thi đấu tại La Liga đã nhận thông tin từ CAS. Theo đó, trung vệ Garces được gỡ bỏ tạm thời lệnh cấm thi đấu, trước khi CAS ra phán quyết cuối cùng. Garces được phép hoạt động bình thường tại Alaves, bao gồm việc tham gia tập luyện trong lúc chờ đợi kết quả từ CAS.

Ở diễn biến khác, 2 cầu thủ Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado vỡ òa khi tạm thời được xóa án treo giò. Holgado viết: "Khi ánh sáng dần tắt, mặt trời lại xuất hiện và mọi chuyện vẫn ổn. Không có giông bão nào kéo dài mãi mãi". Palmero thì chia sẻ ngắn gọn: "Chúng tôi trở lại rồi đây".

Holgado và Palmero không được may mắn như Garces. Cả hai đã bị CLB chấm dứt hợp đồng, ngay sau khi FIFA ra quyết định treo giò 7 tuyển thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia trong 12 tháng. Việc được gỡ bỏ án treo giò giúp Holgado và Palmero dễ dàng hơn trong mục tiêu tìm bến đỗ mới.

Tối 26/1 (giờ Hà Nội), truyền thông Malaysia đưa tin với sự can thiệp từ CAS, án treo giò cho 7 cầu thủ tạm thời được tháo gỡ. Ngay lúc này, các cầu thủ có thể tham gia hoạt động bóng đá bình thường, cho đến khi CAS ra quyết định về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Một tia sáng đã lóe lên cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, trang NST dẫn chia sẻ từ chuyên gia bóng đá Malaysia Nick Ermann, kêu gọi tất cả bình tĩnh vì CAS chưa đưa ra quyết định cuối.

"Quyết định gỡ treo giò tạm thời cho 7 cầu thủ không liên quan đến phán quyết cuối cùng từ CAS cho đơn kháng cáo từ FAM. Chúng ta không nên vội mừng về tín hiệu cho thấy vụ kháng cáo sẽ thành công. Nếu CAS bác bỏ trong thời gian tới, mọi thứ vẫn sẽ quay về vạch xuất phát", ông Nick Ermann nhận định.

Tuyển Malaysia sẽ đối đầu Việt Nam vào tháng 3 tới. Nếu CAS đưa ra quyết định sau thời điểm tuyển Malaysia gặp Việt Nam, 7 cầu thủ nhập tịch có thể ra sân thi đấu. Ngược lại, khi CAS bác đơn kháng cáo trước trận, hy vọng của FAM và 7 cầu thủ hoàn toàn dập tắt.