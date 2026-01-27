Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tay vợt gốc Việt khép lại câu chuyện cổ tích ở Australia Open 2026

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Learner Tien thua Alexander Zverev (hạng 3 thế giới) với tỷ số 1-3, qua đó dừng bước ở tứ kết Australia Open 2026.

Màn trình diễn của Tien trước Zverev.

Tien thất bại tâm phục khẩu phục trước Zverev chơi xuất sắc và ổn định ở trận này. Tay vợt người Đức giao bóng ăn điểm trực tiếp đến 24 lần, chỉ mắc một lỗi giao bóng kép. Chung cuộc, Zverev thắng với tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-7, 6-1, 7-6.

Trong lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết giải Grand Slam, Tien đã chơi kiên cường. Ở set đầu tiên, tay vợt gốc Việt duy trì thế cân bằng với đối thủ đến game 6. Zverev đã bẻ được game giao bóng của Tien, sau đó duy trì sự lấn lướt và thắng set 1 với tỷ số 6-3.

Sang set 2, Tien chơi lỳ lợm, ăn miếng trả miếng sòng phẳng với tay vợt hạng 3 thế giới. Hai tay vợt kéo nhau đến loạt tie-break cân não. Tien đã tận dụng xuất sắc lợi thế giao bóng ở điểm số quyết định, thắng set 2 với tỷ số 7-6.

snapwordzcom-3k-v7d1nfthqk.jpg
Tien (mũ cam) không thể tạo thêm bất ngờ.

Sang set 3, Zverev chơi áp đảo, dễ dàng kết thúc ván đấu với chiến thắng 6-1. Đến set 4, thế cân bằng được tái lập với tinh thần chiến đấu không còn gì để mất của Tien. Hai tay vợt lại kéo nhau vào loạt tie-break, song Tien không giữ được "cái đầu lạnh" như set 2. Tay vợt gốc Việt đã thua chóng vánh ở tie-break set quyết định, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Trước đó, Tien tạo địa chấn ở Australia Open 2026 khi đánh bại Daniil Medvedev, cựu số 1 thế giới ở vòng 4. Tay vợt gốc Việt đã thắng áp đảo Medvedev trong 3 set với tỷ số 6-4, 6-0 và 6-3. Tien là tay vợt trẻ nhất (20 tuổi) từng góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam, kể từ dấu mốc của Andy Roddick năm 2001.

Tại Australia Open 2026, Tien là hạt giống số 25. Tay vợt 20 tuổi bước vào Australia Open với phong độ cực cao, kể từ lần vô địch Next Gen ATP Finals. Trên BXH ATP, Tien đang đứng thứ 29. Khi Australia Open 2026 khép lại, Tien sẽ góp mặt ở top 20.

Hương Ly
#Tien #Australia Open #Zverev #Grand Slam #ATP #Việt Nam #Learner Tien #tay vợt gốc việt #highlight Learner Tien

