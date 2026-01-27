Futsal Việt Nam ngược dòng thắng nghẹt thở Kuwait ở giải Vô địch châu Á 2026

goal 3-3, tuyển Việt Nam gỡ hòa ở giây cuối cùng

20': Khi hiệp 1 chỉ còn vài giây, Châu Đoàn Phát đã thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình khi anh đi bóng bên cánh trái, chuyền ra cho Mạnh Dũng dứt điểm. Thủ quân tuyển Việt Nam đưa bóng vào góc chết, gỡ hòa 3-3 khi đồng hồ điểm chỉ còn 1 giây. Tỷ số là 3-3.