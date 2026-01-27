Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Futsal Việt Nam ngược dòng thắng nghẹt thở Kuwait ở giải Vô địch châu Á 2026

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để đối thủ dẫn sớm 2 bàn trong hiệp 1 nhưng đội tuyển futsal Việt Nam đã ngược dòng thành công, đánh bại Kuwait 5-4 để giành trọn 3 điểm ở trận ra quân giải Vô địch futsal châu Á 2026.

foul Hết giờ

Đội tuyển futsal Việt Nam đã phòng thủ thành công trước sức ép của Kuwait trong những giây cuối. Đội đã ngược dòng thành công, giành 3 điểm ra quân tại VCK châu Á.

1ac3e43e86e1f250c512feb684211472.jpg
goal 4-5 cho Kuwait

38': Sức ép của Kuwait đã thành bàn sau khi Văn Tú không thể phản xạ. Cách biệt chỉ còn là 1 bàn và chắc chắn Việt Nam sẽ phải rất cẩn thận.

report Việt Nam suýt có bàn thứ 6

36': Kuwait chơi power-play và mất bóng từ giữa sân. Cầu thủ Việt Nam chớp thời cơ xoay người dứt điểm. Tiếc rằng bóng lại đập cột dọc.

report Kuwait đang nỗ lực tấn công

36': Sau khi thua liên tiếp 2 bàn, Kuwait nỗ lực dâng đội hình lên. Tuy nhiên tuyển Việt Nam đã không còn để lộ ra những khoảng trống như hiệp 1 nữa.

7dc93afd99c368dcb4fa683f3a80157f.jpg
goal 5-3 cho Việt Nam

32': Việt Nam đã nới rộng cách biệt. Thủ quân Mạnh Dũng chớp thời cơ dứt điểm nối ghi bàn. Sau cùng, sức ép của đội đẳng cấp hơn cũng đã được thể hiện.

56.gif
goal VÀO, Việt Nam dẫn 4-3

29': Sau hàng loạt pha dứt điểm, tuyển futsal Việt Nam đã có được bàn dẫn trước. Từ Minh Quang dứt điểm sệt, thủ môn Kuwait mắc lỗi khiến bóng từ từ lăn vào lưới.

3.gif
report Hai bên đang chơi giằng co

27': hông còn nhiều khoảng trống như hiệp 1, cả Việt Nam lẫn Kuwait đều nỗ lực bịt kín những pha tấn công của đối phương. Tình huống dứt điểm vẫn nhiều nhưng thường đập chân đối phương bật ra.

42d0d12aa40551720efc2c8a69cb5a36.jpg
report Rất nguy hiểm

24': Minh Quang trượt chân, tạo khoảng trống cho cầu thủ Kuwait dứt điểm từ cự ly thoáng. Nhưng bóng đi ra ngoài. Sân trơn khiến các cầu thủ 2 bên trượt chân liên tục.

report Việt Nam vẫn ép sân

21': Các pha tấn công đa đạng đang được Việt Nam dàn xếp. Hàng thủ Kuwait hiện vẫn đứng vững.

foul Hiệp 2 bắt đầu
goal 3-3, tuyển Việt Nam gỡ hòa ở giây cuối cùng

20': Khi hiệp 1 chỉ còn vài giây, Châu Đoàn Phát đã thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình khi anh đi bóng bên cánh trái, chuyền ra cho Mạnh Dũng dứt điểm. Thủ quân tuyển Việt Nam đưa bóng vào góc chết, gỡ hòa 3-3 khi đồng hồ điểm chỉ còn 1 giây. Tỷ số là 3-3.

ezgif-4fd5bd48b458e937.gif
goal 3-2 cho Kuwait, rất bất ngờ

18': Đang tấn công hăng say, tuyển Việt Nam đã bất ngờ nhận bàn thua. Các cầu thủ áo đỏ để Al Shatti thoát xuống và dứt điểm vào góc cao đưa tỷ số lên 3-2 cho Kuwait.

kut-bah-71.jpg
report Sức ép của Việt Nam khiến Kuwait lúng túng

18': Hàng loạt pha hãm thành với tần suất cao từ tuyển Việt Nam khiến đối thủ Tây Á lúng túng. Họ chỉ biết chịu đựng. Ngay cả những pha chuyền đơn giản họ cũng thực hiện hỏng.

551045700-18530103220001502-826115211235119178-n.jpg
goal VÀO, 2-2 cho tuyển Việt Nam

15': Sau hàng loạt pha dứt điểm, tuyển Việt Nam đã gỡ hòa 2-2. Bàn thắng này ghi nhận cảm giác dứt điểm cực tốt của Thịnh Phát. Anh nhận bóng từ Văn Tú rồi xoay người dứt điểm vào góc cao, khiến thủ môn Kuwait bất lực.

6.gif
report Đội tuyển Việt Nam đang tấn công ồ ạt

13': Sau khi có bàn gỡ, tuyển Việt Nam lên bóng uyển chuyển và nhịp nhàng hơn. Đội cũng tạo ra được nhiều pha dứt điểm nguy hiể hơn. Nhưng các cầu thủ Kuwait vẫn tỏ ra rất lỳ lợm.

report Tiếc quá, tuyển Việt Nam suýt gỡ hòa

11': Gia Hưng chuyền bóng rất vừa tầm để Ngọc Ánh áp sát. Nhưng cú đá cận thành của anh đi quá hiền, bỏ lỡ cơ hội vàng cho tuyển Việt Nam.

goal 1-2, tuyển Việt Nam gỡ bàn nhanh chóng

8': Chỉ vài giây sau khi bị nhân đôi cách biệt, tuyển Việt Nam đã có được bàn gỡ rất quý giá. Đoàn Phát chớp thời cơ sau khi cầu thủ Kuwait xử lý lỗi và tung cú đá chìm vào góc thấp. 1-2 cho tuyển Việt Nam.

5.gif
goal 2-0 cho Kuwait

8': Trong một tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt, tuyển Việt Nam đã nhận bàn thua thứ 2. Borased tung ra cú đá sấm sét khiến Văn Tú không kịp phản xạ. 2-0 cho Kuwait.

goal VÀO, Kuwait ghi bàn

6': Sức ép từ Kuwait đã thành công. Trong một pha mất bóng từ phía tuyển Việt Nam, Alenezi đã dứt điểm quyết đoán tung lưới Văn Tú. Tỷ số là 0-1 và tuyển Việt Nam đang đối diện với vô vàn khó khăn.

ezgif-2bd1ee890c0abea6.gif
report Quá tiếc

6': Việt Nam pressing rất tốt và tạo ra khoảng không để dứt điểm nhưng ở tình huống đối mặt, Đa Hải lại không sút trúng bóng.

da-hai.jpg
substitution Tuyển Việt Nam thay tổ mới

4': Những phút đầu chuệch choạc khiến HLV Giustozzi phải thay tổ 2 vào sân. Những Đa Hải, Gia Hưng đang xuất hiện.

report Tuyển Kuwait đang hưng phấn

2': Trong khi Việt Nam chưa thể bắt nhịp thì Kuwait đã tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành Văn Tú. Rất may là tuyển Việt Nam chưa nhận bàn thua.

foul Trận đấu bắt đầu

Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống màu đỏ.

0cb461d4e401d495ca81f596871fe6f7.jpg
report Đội hình ra sân của Việt Nam

Văn Tú là thủ môn số 1. Thịnh Phát cũng góp mặt. Ngoài ra là các vị trí của Công Viên, Mạnh Dũng và Đoàn Phát.

untitled-1.jpg

Nhìn chung, tuyển futsal Kuwait không phải cái tên quá đáng ngại. Vị trí của họ chỉ là 40 thế giới, kém tuyển Việt Nam tới 20 bậc. Trong lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 9 năm ngoái, tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Kuwait ngay trên sân khách với tỷ số 3-2.

Nhưng trong bối cảnh tuyển futsal Việt Nam đang giao thoa lực lượng, thế hệ cầu thủ trẻ vẫn chưa thực sự vững vàng thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Bài học cay đắng nhất chính là trận thua Malaysia, đội tuyển đứng thứ 70 thế giới, ở SEA Games 33.

Chính vì thất bại đó mà tuyển Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương, bất kể trên hành trình ở Thái Lan, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã đánh bại Indonesia, đội sau này trở thành chủ nhân tấm HCV.

sdx5dqw8kdoportgm6lh.jpg
Châu Đoàn Phát﻿ là cầu thủ kinh nghiệm hiếm hoi của Việt Nam ở giải lần này

Lực lượng Việt Nam dự VCK futsal châu Á 2026 là sự giao thoa giữa những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu cùng dàn cầu thủ trẻ với khát khao chiến thắng và kỹ chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, những bài học rút ra ở SEA Games 33 chắc chắn sẽ rất hữu ích để đội bóng.

HLV Diego Giustozzi nói về các học trò: "Việt Nam có khoảng 8 cầu thủ mới lần đầu trải nghiệm Asian Cup. Họ vẫn chỉ khoảng 21-23 tuổi. Vì vậy, đội của chúng tôi vẫn còn trẻ, nhưng chúng tôi phải làm điều này để chuẩn bị cho World Cup tiếp theo".

HLV Giustozzi cũng thừa nhận rằng đội hình của ông có thể chưa đạt trạng thái lý tưởng. Tuy nhiên, ông tin tưởng các cầu thủ sẽ tập trung vào từng trận đấu: "Có lẽ đội hình của chúng tôi không cân bằng, vì vậy rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng các cầu thủ tự tin có thể thi đấu đến cùng vì chúng tôi có tinh thần trẻ trung. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng tới tương lai”.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#futsal Việt Nam vs futsal Kuwait #Việt Nam #đội tuyển Việt Nam #futsal Việt Nam #việt nam vs kuwait #Giustozzi

Xem thêm

Cùng chuyên mục