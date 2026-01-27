Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Diego Giustozzi nói gì sau trận ngược dòng trước Kuwait của đội tuyển futsal Việt Nam?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Diego Giustozzi cho biết hạnh phúc với chiến thắng đầu tay của đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Vô địch châu Á 2026, nhưng đồng thời cho biết đội sẽ cần tiếp tục cải thiện hơn về chuyên môn.

42d0d12aa40551720efc2c8a69cb5a36.jpg
Đội tuyển futsal Việt Nam ngược dòng thắng đẹp Kuwait 5-4 trận ra quân giải Vô địch châu Á 2026

"Trận đầu tiên luôn khó khăn, nhưng chúng tôi đã giành trọn 3 điểm và tôi hạnh phúc với điều đó. Tuy nhiên phía trước chúng ta sẽ phải tiếp tục cải thiện về chuyên môn để có thể hoàn thành các mục tiêu đặt ra"-HLV Giustozzi chia sẻ.

Chiều 27/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Kuwait 5-4 ở trận ra quân giải Vô địch châu Á 2026. Để đối thủ dẫn sớm 2 bàn nhưng Mạnh Dũng và các đồng đội đã chơi xuất sắc, lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm.

Theo ông Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã bắt đầu không tốt trong hiệp 1, các cầu thủ không có cảm giác bóng tốt, chưa quen sân trong khi Kuwait chơi rất quyết tâm. Dù vậy sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt hơn, ghi bàn và bảo vệ được thành quả tạo ra.

1ac3e43e86e1f250c512feb684211472.jpg

Phía trước, đối thủ tiếp theo của đội tuyển futsal Việt Nam là Lebanon. HLV Giustozzi cho biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn khác với Việt Nam. Tuy nhiên, ông Giustozzi cho biết đội rất tự tin và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thủ quân Nguyễn Mạnh Dũng, người ghi 2 bàn ở trận đấu hôm nay trong khi đó cho biết anh và các đồng đội đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra. Chiến thắng trước Kuwait vì vậy là kết quả xứng đáng.

"Hai bàn thắng chỉ là khoảnh khắc toả sáng cá nhân, còn chiến thắng là nhờ công sức tập thể. Phong độ của cầu thủ có trận tốt, trận không và tôi cũng như vậy. Điều quan trọng là đội đã giành trọn 3 điểm. Chúng tôi xem mỗi trận đấu đều là trận chung kết nên luôn xác định bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất mới có thể chiến thắng".

Ở vòng tiếp theo, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Lebanon lúc 13h ngày 29/1.

Tiểu Phùng
#Vô địch futsal châu Á 2026 #đội tuyển futsal Việt Nam #HLV Diego Giustozzi #Nguyễn Mạnh Dũng #Kuwait

Xem thêm

Cùng chuyên mục