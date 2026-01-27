HLV Diego Giustozzi nói gì sau trận ngược dòng trước Kuwait của đội tuyển futsal Việt Nam?

TPO - Ông Diego Giustozzi cho biết hạnh phúc với chiến thắng đầu tay của đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Vô địch châu Á 2026, nhưng đồng thời cho biết đội sẽ cần tiếp tục cải thiện hơn về chuyên môn.

Đội tuyển futsal Việt Nam ngược dòng thắng đẹp Kuwait 5-4 trận ra quân giải Vô địch châu Á 2026

"Trận đầu tiên luôn khó khăn, nhưng chúng tôi đã giành trọn 3 điểm và tôi hạnh phúc với điều đó. Tuy nhiên phía trước chúng ta sẽ phải tiếp tục cải thiện về chuyên môn để có thể hoàn thành các mục tiêu đặt ra"-HLV Giustozzi chia sẻ.

Chiều 27/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Kuwait 5-4 ở trận ra quân giải Vô địch châu Á 2026. Để đối thủ dẫn sớm 2 bàn nhưng Mạnh Dũng và các đồng đội đã chơi xuất sắc, lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm.

Theo ông Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã bắt đầu không tốt trong hiệp 1, các cầu thủ không có cảm giác bóng tốt, chưa quen sân trong khi Kuwait chơi rất quyết tâm. Dù vậy sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt hơn, ghi bàn và bảo vệ được thành quả tạo ra.

Phía trước, đối thủ tiếp theo của đội tuyển futsal Việt Nam là Lebanon. HLV Giustozzi cho biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn khác với Việt Nam. Tuy nhiên, ông Giustozzi cho biết đội rất tự tin và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thủ quân Nguyễn Mạnh Dũng, người ghi 2 bàn ở trận đấu hôm nay trong khi đó cho biết anh và các đồng đội đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra. Chiến thắng trước Kuwait vì vậy là kết quả xứng đáng.

"Hai bàn thắng chỉ là khoảnh khắc toả sáng cá nhân, còn chiến thắng là nhờ công sức tập thể. Phong độ của cầu thủ có trận tốt, trận không và tôi cũng như vậy. Điều quan trọng là đội đã giành trọn 3 điểm. Chúng tôi xem mỗi trận đấu đều là trận chung kết nên luôn xác định bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất mới có thể chiến thắng".

Ở vòng tiếp theo, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Lebanon lúc 13h ngày 29/1.