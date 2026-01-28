Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chuẩn bị trình làng 4 cầu thủ nhập tịch, tân HLV của Indonesia vẫn đi châu Âu 'săn đầu người'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tăng cường sức mạnh đội tuyển dựa trên các cầu thủ từ châu Âu vẫn là ưu tiên chiến lược của bóng đá Indonesia, và bên cạnh dòng cầu thủ nhập tịch đang được đưa về, HLV John Herdman sẽ tiếp tục tìm kiếm các tài năng ngoại lai chất lượng cao.

1000043447.png

Theo tờ TribrataNews của Indonesia, giải FIFA World Series 2026 (Indonesia với vai trò chủ nhà sẽ đối đầu 3 đội khác, gồm Bulgaria, Quần đảo Solomon và St. Kitts & Nevis) sẽ là dịp ra mắt của HLV John Herdman, đồng thời giới thiệu 4 tân binh nhập tịch.

Đầu tiên là Pascal Struijk, hậu vệ đang khoác áo Leeds United có ông bà ngoại là người Indonesia. Kế đến là một hậu vệ khác, Jenson Seelt của Wolfsburg với ông nội là người Maluku (Indonesia). Họ cũng tự tin cải thiện hàng công bằng việc chiêu mộ tiền đạo cao 188 cm Dean Zandbergen (VVV Venlo), sinh ra và chơi bóng tại Hà Lan nhưng có mẹ là người Depok, thành phố phía nam Jakarta. Cuối cùng là Laurin Ulrich (FC Magdeburg), tiền vệ sáng tạo từng đeo băng đội trưởng các đội trẻ ĐT Đức có mối liên hệ với xứ vạn đảo nhờ ông nội.

TribrataNews cho hay, cả 4 cầu thủ này đều đáp ứng các tiêu chí khắt khe của FIFA và sẵn sàng mang đến những giải pháp mới cho lối chơi của ĐT Indonesia dưới thời HLV Herdman, người ưa thích phong cách chơi bóng cường độ cao.

"Để nâng cao thứ hạng FIFA của ĐT Indonesia, hiện đang ở vị trí 122, việc tăng cường sức mạnh đội tuyển dựa trên các cầu thủ từ châu Âu là một ưu tiên chiến lược", TribrataNews nhấn mạnh.

Cũng vì vậy, tờ Sapos cho hay, HLV Herdman chuẩn bị có chuyến du hành châu Âu để tìm kiếm những cầu thủ mới. Vị chiến thuật gia người Anh đang tích cực tìm kiếm, dựa vào sự hỗ trợ của giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Alexander Zwiers.

Ông Arya Sinulingga, một thành viên của Ủy ban Điều hành của LĐBĐ Indonesia (PSSI) tiết lộ, HLV người Canada đang có trong tay danh sách cũng như dữ liệu các cầu thủ nhập tịch tiềm năng có nguồn gốc lai. Nguồn dữ liệu này được thu thập bởi bộ phận nghiên cứu chuyên sâu của PSSI, đứng đầu là Giám đốc kỹ thuật Alex Zwiers.

Đây là bước tiến mới của PSSI, khi hệ thống tuyển dụng được tổ chức bài bản hơn nhiều so với trước. Những cầu thủ "Indonesia kiều" sẽ được tổng hợp, phân tích kỹ lưỡng và đánh giá mức độ phù hợp, đảm bảo những người được chọn thuộc "hàng chất lượng cao", thay vì nhập tịch tùy tiện như những năm qua.

Thanh Hải
#Đội tuyển bóng đá Indonesia #Cầu thủ nhập tịch châu Âu #Chiến lược nâng cao thứ hạng FIFA #HLV John Herdman và hoạt động tuyển chọn #Phân tích dữ liệu cầu thủ tiềm năng #Chuyển đổi đội hình bóng đá quốc gia #Giá trị cầu thủ lai quốc tịch #Chuyến du hành châu Âu tìm kiếm nhân tài #Tác động của cầu thủ nhập tịch đến bóng đá Indonesia

Xem thêm

Cùng chuyên mục