Về nước sau giải đấu lịch sử, các vật dụng của cầu thủ U23 Trung Quốc đi thẳng vào... bảo tàng

TPO - Như truyền thông Trung Quốc bình luận, các kỷ vật của đội U23 Trung Quốc không chỉ ghi nhớ tinh thần chiến đấu mà còn là biểu tượng cho hy vọng vào tương lai bóng đá Trung Quốc, vì vậy cần được lưu giữ và mang đi triển lãm nhiều nơi.

Theo trang Sina, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, "một bộ sưu tập kỷ vật quý giá của các cầu thủ U23 Trung Quốc đã được bàn giao lại cho Bảo tàng Thể thao Trung Quốc". Bộ sưu tập này bao gồm cờ của đội U23 Trung Quốc, trái bóng có chữ ký tất cả các tuyển thủ, giày của hậu vệ Bành Khiếu (Peng Xiao), găng tay thủ môn của Lý Hạo (Li Hao) và nhiều vật phẩm khác.

Việc đưa các kỷ vật của đội U23 vào Bảo tàng Thể thao Trung Quốc là một sự tôn vinh danh dự dành cho thầy trò HLV Antonio Puche. Thêm nữa, bài viết bình luận, những kỷ vật này không chỉ ghi nhớ tinh thần chiến đấu của U23 Trung Quốc mà còn là biểu tượng cho hy vọng vào tương lai của bóng đá Trung Quốc.

"Bộ sưu tập vô giá" này sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Thể thao Trung Quốc và đưa đi triển lãm lưu động nhiều nơi. Ví dụ như Triển lãm Văn hóa Thể thao Trung Quốc và đặc biệt, trong không gian "Ngôi nhà Trung Quốc" tại Thế vận hội Mùa đông Milan 2026 diễn ra vào tháng 2 tới.

"Điều này cho phép bạn bè từ khắp nơi trên thế giới được tận thấy ​​sự xuất sắc của các cầu thủ Trung Quốc. Hãy tưởng tượng mọi người đến từ nhiều quốc gia khác nhau dừng lại trước triển lãm, hẳn sẽ cảm thấy ngưỡng mộ và tôn trọng nỗ lực và tinh thần cống hiến của những vận động viên trẻ Trung Quốc", bài viết cho hay.

Trong ngày trở về, các cầu thủ U23 Trung Quốc cũng mặc chiếc áo được thiết kế đặc biệt với dòng chữ: "Hãy khiến đối thủ khiếp sợ trong tương lai". Tại sân bay, họ cũng trao tặng bác sĩ Yao Kang, người buộc phải rời đội về nước vì bệnh về mắt, một tấm huy chương Bạc của VCK U23 châu Á 2026.