Nhận định Selangor vs CAHN, 20h00 ngày 28/1: Ngưỡng cửa quyết định

TPO - Nhận định bóng đá Selangor vs CAHN, lượt thứ 4 bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26, lúc 20h00 ngày 28/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với 4 điểm sau ba lượt trận, CAHN buộc phải hướng đến chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Selangor nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Nhận định trước trận đấu

Sau gần hai tháng tạm ngưng thi đấu để nhường sân chơi cho U23 Việt Nam, CLB Công an Hà Nội (CAHN) trở lại đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 bằng chuyến làm khách nhiều thách thức trên sân của Selangor, trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng A. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa then chốt với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sau ba lượt trận, CAHN mới có 4 điểm, tạm xếp thứ ba bảng A và đứng sau chính Selangor. Khoảng cách giữa các đội trong bảng là rất sít sao, khiến mỗi kết quả đều có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Trong bối cảnh đó, đại diện của Việt Nam buộc phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn tự đẩy mình vào thế bất lợi trước lượt trận cuối.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Mano Polking được dự báo không hề dễ dàng. Việc V-League nghỉ thi đấu dài ngày phần nào khiến CAHN bị gián đoạn nhịp độ thi đấu. Dù đội bóng ngành Công an đã sớm hội quân trở lại và có các trận giao hữu để duy trì phong độ, nhưng cảm giác bóng trong một trận đấu chính thức vẫn là điều cần được kiểm chứng.

Điểm tích cực với CAHN là sự trở lại của một số trụ cột quan trọng. Đoàn Văn Hậu gần như đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng ra sân, mang lại sự chắc chắn cho hành lang cánh trái. Tuy vậy, đội khách sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc, một trong những nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam, trong chuyến làm khách lần này.

Ở chiều ngược lại, Selangor bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đội bóng Malaysia đang duy trì phong độ ổn định khi xếp nhì bảng giải VĐQG với 31 điểm sau 15 vòng đấu (10 thắng, 1 hòa, 4 thua), đồng thời thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Cúp các CLB Đông Nam Á, Selangor hiện đứng thứ hai bảng A với 5 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi đầu.

Lợi thế sân nhà cùng việc được thi đấu liên tục giúp Selangor duy trì nền tảng thể lực và cảm giác thi đấu tốt hơn. Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện giàu kinh nghiệm, đội bóng này sẵn sàng chơi chủ động, gây sức ép ngay từ đầu nhằm tìm kiếm lợi thế trước CAHN.

Xét tương quan lực lượng và phong độ, đây là trận đấu được đánh giá cân bằng. Selangor nhỉnh hơn về nhịp thi đấu và lợi thế sân bãi, trong khi CAHN sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến. Kết quả trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự tập trung, khả năng hạn chế sai lầm và mức độ tận dụng cơ hội của mỗi đội.

Trận đấu giữa Selangor và CAHN sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 28/1, trên sân MBPJ (Malaysia), hứa hẹn mang tính chất căng thẳng và quyết liệt, đúng với vị thế của một trận cầu bản lề tại bảng A.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều sở hữu lực lượng tương đối đầy đủ.

Với CAHN, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh đã sẵn sàng trở lại sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.