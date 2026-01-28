Nhận định Liverpool vs Qarabag, 3h00 ngày 29/1: Đánh nhanh diệt gọn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Qarabag, vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 29/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Arne Slot phải quên đi trận thua Bournemouth để tập trung tiếp đón Qarabag.

pp.jpg

Nhận định trước trận Liverpool vs Qarabag

Sau 7 lượt trận của vòng phân nhánh Champions League, Liverpool đang đứng thứ 4, trong khi Qarabag giữ hạng 18. Thầy trò HLV Slot nắm ưu thế lớn để vào thẳng vòng 16 đội, song cách biệt với vị trí thứ 9 chỉ 2 điểm. Với Qarabag, khoảng cách giữa họ có vị trí thứ 25 cũng chỉ 2 điểm.

“Lữ đoàn đỏ” vừa thất bại 2-3 trước Bournemouth ở Ngoại hạng Anh. Đó là trận thua cay đắng của Liverpool khi nhận bàn thua quyết định ở phút 90+5. Thất bại trước Bournemouth khiến Liverpool hụt hơi ngay sau khi thắng Marseille 3-0 ở Champions League. Và rồi, thầy trò HLV Slot vẫn loay hoay trong chuỗi phong độ bất ổn, suốt một tháng qua không có nổi 2 trận thắng liên tiếp.

Qarabag là ông lớn của bóng đá Azerbaijan, đã vô địch giải quốc nội 12 lần. Trong lịch sử, Qarabag chưa từng vượt qua vòng bảng Champions League. Tại giải đấu năm nay, Qarabag gây bất ngờ cực lớn khi thắng Eintracht Frankfurt, hạ Copenhagen, gieo sầu cho Benfica và cầm hòa Chelsea. Từ đây, cánh cửa vào nhóm đá play-off cạnh tranh vé vào vòng 16 đội đã mở toang với Qarabag.

Liverpool nắm tất cả ưu thế để giành 3 điểm trận này. Họ được chơi trên sân nhà. Lực lượng của “The Kop” vượt trội đối thủ. Vấn đề của thầy trò HLV Slot chỉ là phong độ bất ổn, đặc biệt là hàng thủ chơi ngày càng tệ ở mùa giải 2025/26. Khi hàng thủ Liverpool cứ chơi như hiện tại, nỗ lực từ Wirtz và các ngôi sao tấn công Liverpool không thể bù đắp nổi.

Phong độ, thành tích đối đầu Liverpool vs Qarabag

Đây là lần đầu tiên 2 CLB gặp nhau ở đấu trường cúp châu Âu. Trong lịch sử, Qarabag chỉ 5 lần góp mặt ở play-off tranh vé dự Champions League. Lần đầu tiên xảy ra ở mùa 2017/18, Qarabag thành CLB đầu tiên của Azerbaijan góp mặt ở vòng bảng Champions League. Đến mùa hiện tại, Qarabag tái hiện kỳ tích.

Giá trị đội hình Qarabag hiện ở mức 28,5 triệu euro, kém gấp 35 lần so với Liverpool. Với Qarabag, việc góp mặt ở vòng bảng Champions League đã là chiến tích. Họ chỉ cách trận đá play-off tranh vé vào vòng 16 đội một bước chân. Ngay cả khi Qarabag thua Liverpool, nếu kết quả các trận đấu khác thuận lợi, họ vẫn có vé vào vòng trong.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Qarabag

Hàng thủ Liverpool càng mỏng manh khi Joe Gomez chấn thương. HLV Slot xác nhận Konate vắng mặt ở trận này. Như vậy, HLV Slot giờ chỉ còn một phương án là xếp Wataru Endo đá trung vệ bên cạnh Van Dijk. Leoni, Isak, Bradley là các ca chấn thương khác của Liverpool. “The Kop” đón tin vui với sự trở lại của Chiesa.

Bên phía Qarabag, đội khách không có sự phục vụ của tiền vệ Kady Borges và Sheydayev. Phần còn lại của Qarabag đều sẵn sàng cho trận này.

screenshot-2026-01-28-at-120500.png
Đội hình dự kiến Liverpool vs Qarabag.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 Qarabag.

Hương Ly
