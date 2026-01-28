Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia đồng loạt từ chức

Khanh Kiều

TPO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo rằng tất cả các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 hôm nay đã đồng loạt và tự nguyện từ chức khỏi vị trí của mình, có hiệu lực ngay lập tức.

622169088160120175095305588265-176957369559615616905.jpg
Toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia từ chức.

Quyết định này được đưa ra nhất trí, với sự cân nhắc kỹ lưỡng đến trách nhiệm của tổ chức và không vì lợi ích cá nhân hay chức vụ nào. Đây là một bước đi thận trọng và có nguyên tắc được thực hiện trong bối cảnh vụ việc gần đây đang thu hút sự chú ý của công chúng. Trên thực tế, Ban Chấp hành cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nhận thấy cần phải hành động theo cách này để bảo vệ sự liêm chính của FAM.

Việc từ chức này nhằm bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tổ chức FAM và giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại thêm cho bóng đá Malaysia nói chung. Tạo điều kiện thích hợp cho Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tự do đánh giá, xem xét và, nếu cần thiết, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và hành chính của FAM.

Liên đoàn bóng đá Malaysia mong muốn khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác và cộng đồng bóng đá nói chung. Duy trì uy tín của tổ chức là điều cần thiết cho sự ổn định, bền vững và phát triển trong tương lai của bóng đá Malaysia. Bên cạnh đó, FAM Chứng minh rằng họ đặt lợi ích của nền bóng đá Malaysia lên trên quan trọng hơn nhiệm kỳ và chức vụ, mặc dù các thành viên Ban Chấp hành mới chỉ đảm nhiệm được nhiệm kỳ bốn năm (2025-2029) trong 11 tháng.

Ban chấp hành nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và tất cả các bên liên quan ngay cả khi họ không còn giữ bất kỳ chức vụ nào, đồng thời nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia.

Khanh Kiều
#Liên đoàn Bóng đá Malaysia #FAM #Bóng đá Malaysia #Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia từ chức #Đông Nam Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục