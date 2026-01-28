Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia đồng loạt từ chức

TPO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo rằng tất cả các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 hôm nay đã đồng loạt và tự nguyện từ chức khỏi vị trí của mình, có hiệu lực ngay lập tức.

Toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia từ chức.

Quyết định này được đưa ra nhất trí, với sự cân nhắc kỹ lưỡng đến trách nhiệm của tổ chức và không vì lợi ích cá nhân hay chức vụ nào. Đây là một bước đi thận trọng và có nguyên tắc được thực hiện trong bối cảnh vụ việc gần đây đang thu hút sự chú ý của công chúng. Trên thực tế, Ban Chấp hành cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nhận thấy cần phải hành động theo cách này để bảo vệ sự liêm chính của FAM.

Việc từ chức này nhằm bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tổ chức FAM và giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại thêm cho bóng đá Malaysia nói chung. Tạo điều kiện thích hợp cho Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tự do đánh giá, xem xét và, nếu cần thiết, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và hành chính của FAM.

Liên đoàn bóng đá Malaysia mong muốn khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác và cộng đồng bóng đá nói chung. Duy trì uy tín của tổ chức là điều cần thiết cho sự ổn định, bền vững và phát triển trong tương lai của bóng đá Malaysia. Bên cạnh đó, FAM Chứng minh rằng họ đặt lợi ích của nền bóng đá Malaysia lên trên quan trọng hơn nhiệm kỳ và chức vụ, mặc dù các thành viên Ban Chấp hành mới chỉ đảm nhiệm được nhiệm kỳ bốn năm (2025-2029) trong 11 tháng.

Ban chấp hành nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và tất cả các bên liên quan ngay cả khi họ không còn giữ bất kỳ chức vụ nào, đồng thời nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia.