Nhận định Benfica vs Real Madrid, 03h00 ngày 29/1: Quá khó cho Mourinho

TPO - Nhận định bóng đá Benfica vs Real Madrid, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Jose Mourinho có thể đánh bại đội bóng cũ để đưa đội bóng mới đi tiếp? Trận đấu giữa Benfica và Real Madrid sẽ diễn ra ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League mang theo nhiệm vụ cực khó dành cho Mourinho.

Nhận định trước trận đấu Benfica vs Real Madrid

Benfica từng gặt hái được nhiều thành công trong những mùa giải Champions League gần đây, thường xuyên lọt vào vòng play-off và gây bất ngờ trước các ông lớn. Tuy nhiên, mùa giải này, đội bóng đang đứng trước nguy cơ trắng tay.

Họ chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 7 trận đấu, bao gồm cả những thất bại không đáng có trên sân nhà trước Qarabag (2-3) và Bayer Leverkusen (0-1). Ngay cả thành tích của Benfica tại các giải trong nước cũng không mấy ấn tượng.

Họ đã bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu khi để thua Braga (1-3) ở bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, và cũng bị Porto đánh bại (0-1) tại giải vô địch. Khoảng cách với đội đầu bảng Porto đã lên tới 10 điểm, coi như hy vọng vô địch của họ gần như tan biến.

Mọi thứ đang rất khó khăn với thầy trò Jose Mourinho. Benfica bước vào trận đấu đêm nay với tâm thế biết rằng một chiến thắng vẫn khó có thể giúp họ trở lại Top 24, vị trí giành vé vào vòng play-off. Hiện tại, CLB này mới có 6 điểm, bị những đối thủ trực tiếp như Qarabag, Olympiakos… bỏ cách 2 điểm. Benfica phải đánh bại Real Madrid, đồng thời chờ các kết quả có lợi ở loạt trận cùng giờ mới có thể đi tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Benfica vs Real Madrid

Nhưng ngay cả nhiệm vụ cần là hạ Real Madrid vẫn rất khó khăn. Real đã chắc suất vào vòng play-off, nhưng không có nghĩa họ sẽ buông bỏ ở trận này. HLV Alvaro Arbeloa đang cần những kết quả tốt để lấy lòng tin từ ban lãnh đạo.

Sau trận thua sốc ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real Madrid đã thắng 3 trận liên tiếp, giữ sạch lưới 2 trận. Đây là đà thăng tiến đáng ngợi khen của CLB này. Và chắc chắn Real Madrid chưa muốn dừng lại. Ví dụ như vòng trước, dù đã gần như chắc suất đi tiếp song Real Madrid vẫn vùi dập Monaco tới 6-1.

Mbappe lập cú đúp trong trận đấu đó, nâng tổng số bàn thắng của anh ở đấu trường châu Âu lên con số 11. Kết quả này khẳng định chiều sâu tấn công của Real Madrid. Do vậy, ngay cả có dùng đội hình không phải là mạnh nhất, Real Madrid vẫn đủ sức làm đội bóng của Mourinho tan mộng Cúp C1 châu Âu.

Thông tin lực lượng Benfica vs Real Madrid

Benfica: Alexander Bah và Dodi Lukebakio đã phải nghỉ thi đấu vài tháng nay vì chấn thương, trong khi tiền vệ trụ cột Richard Ríos cũng không thể ra sân.

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Ferland Mendy và Antonio Rüdiger nghỉ thi đấu