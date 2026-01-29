Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Real Madrid đại bại trước Jose Mourinho, Barca thắng lớn

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thất bại gây sốc 2-4 trước Benfica khiến Real Madrid bị đánh văng khỏi tốp 8, phải đá play-off tranh vé đi tiếp ở Champions League.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-063404.png
Benfica gây sốc khi đánh bại Real Madrid tới 4-1, đẩy đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khỏi tốp 8

Real Madrid tưởng như đã có khởi đầu tốt trước Benfica khi có bàn mở tỷ số từ phút 30. Xuất phát từ đường chuyền của Raul Asencio, Kylian Mbappe đánh đầu đập đất hạ thủ môn Anatoliy Trubin.

Trong thời gian trước đó, chủ nhà Benfica là đội chơi tốt hơn dù không vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Đội bóng của HLV Jose Mourinho áp đảo đối thủ về số lần dứt điểm, các tình huống công thành và tỷ lệ trúng đích.

Chỉ 6 phút sau khi Real Madrid mở tỷ số, Benfica đã có bàn gỡ hoà với tình huống đánh đầu chuẩn xác của Andreas Schjelderup. Chưa dừng lại ở đó, vào phút bù giờ của hiệp 1, Aurelien Tchouameni phạm lỗi với Nicolas Otamendi trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt 11 cho Benfica và Pavlidis không lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Thibaut Courtois.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-062635.png

Bước sang hiệp 2, Benfica vẫn chơi rất sắc nét và đến phút 54, Schjelderup hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-1.

Ở trận đấu này, hàng tấn công của Real Madrid chơi bế tắc, thiếu sự đột phá. Chính điều này khiến cho các đường lên bóng của Real Madrid trở nên dễ đoán. Tưởng như đội bóng Tây Ban Nha đã hồi sinh với pha làm bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 của Mbappe ở phút 57, nhưng họ lại liên tiếp mắc thêm sai lầm.

Ở những phút bù giờ của hiệp 2, Real mất liền 2 cầu thủ gồm Asencio và Rodrygo. Trong thế 9 chống 11, Real Madrid để thủng lưới bàn thứ 4 và đặc biệt, người lập công cho Benfica lại là thủ môn Trubin sau tình huống tham gia tấn công cuối trận.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-063814.png

Thất bại nặng nề 2-4 trước Benfica đẩy Real Madrid xuống vị trí thứ 9, phải chơi 2 trận play-off để quyết tấm vé đi tiếp ở Champions League.

Trong khi Real Madrid đại bại, đại diện khác của Tây Ban Nha là Barca giành chiến thắng đậm 4-1 trước Copenhagen để giành quyền vào vòng knock-out. Ngay phút thứ 4, Viktor Dadason đón đường chọc khe của đồng đội phá lưới Barca. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, Yamal và các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh với 4 bàn thắng vào lưới đối thủ, ấn định tỷ số chung cuộc 4-1.

Vĩnh Xuân
#Champions League #Benfica #Real Madrid #Jose Mourinho #Mbappe #Barca

Xem thêm

Cùng chuyên mục