Thủ môn Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam

Trọng Đạt
TPO - Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang.

1-7580.jpg

Theo quyết định này, thủ môn sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia sẽ chính thức trở thành công dân Việt Nam, với tên đầy đủ là Lê Giang Patrik.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau quá trình đánh giá toàn diện về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong những mùa giải gần đây.

Theo đánh giá chuyên môn, Patrik Lê Giang trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP.HCM, trước khi trở thành trụ cột nơi khung gỗ của CLB Công an TP.HCM. Sự ổn định, kinh nghiệm và khả năng thích nghi với môi trường thi đấu trong nước là những yếu tố quan trọng giúp anh đáp ứng các tiêu chí được đặt ra.

2-597.jpg

Việc cho phép Patrik Lê Giang nhập quốc tịch Việt Nam cũng phù hợp với tinh thần của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025, trong đó có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Luật mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là người gốc Việt, qua đó thể hiện chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển chung.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm quốc tế và khát vọng cống hiến được xem là một phần trong định hướng nâng cao chất lượng thi đấu, hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Với trường hợp của Patrik Lê Giang, giới chuyên môn kỳ vọng thủ môn này sẽ có những đóng góp tích cực, lâu dài cho các CLB cũng như cho bóng đá Việt Nam.

Trọng Đạt
